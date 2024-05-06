«Локомотив» победил клуб Карпина и обошел «Спартак» в РПЛ
Московский «Локомотив» победил «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Игра 27-го тура в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Антон Миранчук на пятой минуте.
«Железнодорожники» набрали 44 очка и обошли «Спартак» в турнирной таблице.
У «Ростова» 40 очков и седьмое место.
В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет с «Оренбургом» 12 мая, а «Ростов» 11 мая проведет матч с казанским «Рубином».
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