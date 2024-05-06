«Локомотив» победил «Ростов» Карпина и обошел «Спартак» в РПЛ

«Локомотив» победил клуб Карпина и обошел «Спартак» в РПЛ

Матч в Москве завершился со счетом 1:0, гол забил Антон Миранчук

Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» победил «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Игра 27-го тура в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Антон Миранчук на пятой минуте.

«Железнодорожники» набрали 44 очка и обошли «Спартак» в турнирной таблице.

У «Ростова» 40 очков и седьмое место.

В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет с «Оренбургом» 12 мая, а «Ростов» 11 мая проведет матч с казанским «Рубином».