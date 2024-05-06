Гладков подтвердил информацию о семи погибших при атаке дронов

Гладков подтвердил, что при атаке дронов в Белгородской области погибли семеро

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По уточненной информации, в результате атаки украинских беспилотников в Борисовском районе Белгородской области погибли семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее о семерых погибших сообщили в компании «Агро-Белогорье». Сотрудники этого агрокомплекса находились в машинах, по которым ВСУ ударили при помощи дронов-камикадзе утром 6 мая.

Беспилотники атаковали автомобиль и две «Газели» в районе села Березовка около 7:00 по местному времени. На месте погибли шесть человек, еще один скончался в больнице.

Ранения получили 42 человека, в том числе трое детей. По данным Минздрава, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 26 человек — в состоянии средней тяжести.

Гладков рассказал, что госпитализированы были трое несовершеннолетних братьев. Медики зафиксировали у шестилетнего мальчика сотрясение головного мозга и ссадину на лбу, у девятилетнего — контузию, у 17-летнего — ушиб кисти и сотрясение головного мозга.

Расследованием атаки занялся Следственный комитет. Семьи погибших получат компенсации в размере 1 млн руб. от «Агро-Белогорье». Пострадавшим выплатят от 250 тыс. до 500 тыс. руб.