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Военная операция на Украине ,  
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Гладков подтвердил информацию о семи погибших при атаке дронов

Гладков подтвердил, что при атаке дронов в Белгородской области погибли семеро
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

По уточненной информации, в результате атаки украинских беспилотников в Борисовском районе Белгородской области погибли семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее о семерых погибших сообщили в компании «Агро-Белогорье». Сотрудники этого агрокомплекса находились в машинах, по которым ВСУ ударили при помощи дронов-камикадзе утром 6 мая.

Беспилотники атаковали автомобиль и две «Газели» в районе села Березовка около 7:00 по местному времени. На месте погибли шесть человек, еще один скончался в больнице.

Ранения получили 42 человека, в том числе трое детей. По данным Минздрава, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 26 человек — в состоянии средней тяжести.

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Гладков рассказал, что госпитализированы были трое несовершеннолетних братьев. Медики зафиксировали у шестилетнего мальчика сотрясение головного мозга и ссадину на лбу, у девятилетнего — контузию, у 17-летнего — ушиб кисти и сотрясение головного мозга.

Расследованием атаки занялся Следственный комитет. Семьи погибших получат компенсации в размере 1 млн руб. от «Агро-Белогорье». Пострадавшим выплатят от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Гладков подтвердил информацию о семи погибших при атаке дронов
Гладков подтвердил информацию о семи погибших при атаке дронов

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

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