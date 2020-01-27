Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

В «Модум-Транс» отказались от комментариев. Артяков и пресс-служба Первой нерудной компании не ответили на запросы РБК.
Кто теперь владеет железнодорожным оператором
Другие совладельцы оператора — Дмитрий Артяков и компания «Инвест-Логистика» (74,9%). «Инвест-Логистика» подконтрольна ЗАО «СЕТ-Холдинг», который был учрежден компанией «Априори инвест» и Самусевым (данные ЕГРЮЛ на февраль 2004 года). По данным Росстата, 100% «СЕТ Холдинг» (а, значит, косвенно и 74,9% «Модум-Транс») принадлежит гражданину России, чье имя не раскрывается.
В октябре 2019 года «Модум-Транс» заключила сделку, которая предполагает передачу ему в лизинг 15,5 тыс. полувагонов от «Восток1520» Александра Несиса, в результате компания должна стать крупнейшим оператором парка полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (более 41,5 тыс. вагонов), опередив прежнего лидера рынка — угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко (у нее в управлении более 35 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью).
Выходит ли Чайка из этого бизнеса
«Инвест-Логистика», которую на тот момент контролировал менеджер Артема Чайки Александр Самусев, в начале 2018 года приобрела у оператора «УВЗ-Логистик» у «дочки» «Ростеха» «Уралвагонзавода». Затем его переименовали в «Модум Транс». Еще за полгода до сделки оператора, подконтрольного «Уралвагонзаводу», возглавил Самусев. Но в июле 2018 года новым гендиректором стал Дмитрий Артяков. Уже тогда было понятно, что Чайка не будет контролировать компанию и выйдет из числа ее акционеров, поскольку его менеджер отошел от управления компанией, сказал РБК источник, близкий к крупному железнодорожному оператору.
Вскоре после этого начались трения между Чайкой и Артяковым, писала газета «Коммерсантъ»: в октябре 2018 года «Модум-Транс» подал иск к Первой нерудной компании (ПНК) Чайки, которая раздробила свой пакет (25%) в операторе между самим Чайкой, Самусевым и Кужелем, получившими эти бумаги в прямое владение.
Иск «Модум-Транса», возглавляемого Артяковым, касался «перевода права и обязанностей по договору купли-продажи доли» в уставном капитале оператора, то есть, разделения пакета ПНК между Чайкой и его партнерами. Компания также ходатайствовала о введении обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию действий, направленных на отчуждение доли в ее уставном капитале. Причины споров между Чайкой и Артяковым не раскрывались. Однако в обеспечительных мерах «Модум-транс» отказали, а уже в конце ноября 2018 года компания отказалась от иска.