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Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем вместе с партнерами перестали быть владельцами 25% железнодорожного оператора «Модум-Транс». Компания станет крупнейшим оператором полувагонов с увеличенной грузоподъемностью

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями. Это следует из данных СПАРК.

Вместе с Чайкой и Самусевым из числа акционеров оператора вышел Владислав Кужель (владел 5%). При этом 25% компании перешли самому «Модум-Трансу».

Они перестали напрямую владеть акциями компании 20 декабря 2019 года. Через месяц после этого, 20 января, президент Владимир Путин отправил в отставку генпрокурора Юрия Чайку «в связи с переходом на другую работу» — на следующий день президент предложил ему должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Пакет в 25% выкупили за 2,5-3 млрд руб., конечным бенефициаром сделки может быть структура, связанная с гендиректором «Модум-Транс» Дмитрием Артяковым, сыном первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова, рассказал РБК источник в крупном железнодорожном операторе.

В «Модум-Транс» отказались от комментариев. Артяков и пресс-служба Первой нерудной компании не ответили на запросы РБК.

Кто теперь владеет железнодорожным оператором

Другие совладельцы оператора — Дмитрий Артяков и компания «Инвест-Логистика» (74,9%). «Инвест-Логистика» подконтрольна ЗАО «СЕТ-Холдинг», который был учрежден компанией «Априори инвест» и Самусевым (данные ЕГРЮЛ на февраль 2004 года). По данным Росстата, 100% «СЕТ Холдинг» (а, значит, косвенно и 74,9% «Модум-Транс») принадлежит гражданину России, чье имя не раскрывается.

В октябре 2019 года «Модум-Транс» заключила сделку, которая предполагает передачу ему в лизинг 15,5 тыс. полувагонов от «Восток1520» Александра Несиса, в результате компания должна стать крупнейшим оператором парка полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (более 41,5 тыс. вагонов), опередив прежнего лидера рынка — угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко (у нее в управлении более 35 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью).

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Выходит ли Чайка из этого бизнеса

«Инвест-Логистика», которую на тот момент контролировал менеджер Артема Чайки Александр Самусев, в начале 2018 года приобрела у оператора «УВЗ-Логистик» у «дочки» «Ростеха» «Уралвагонзавода». Затем его переименовали в «Модум Транс». Еще за полгода до сделки оператора, подконтрольного «Уралвагонзаводу», возглавил Самусев. Но в июле 2018 года новым гендиректором стал Дмитрий Артяков. Уже тогда было понятно, что Чайка не будет контролировать компанию и выйдет из числа ее акционеров, поскольку его менеджер отошел от управления компанией, сказал РБК источник, близкий к крупному железнодорожному оператору.

Вскоре после этого начались трения между Чайкой и Артяковым, писала газета «Коммерсантъ»: в октябре 2018 года «Модум-Транс» подал иск к Первой нерудной компании (ПНК) Чайки, которая раздробила свой пакет (25%) в операторе между самим Чайкой, Самусевым и Кужелем, получившими эти бумаги в прямое владение.

Иск «Модум-Транса», возглавляемого Артяковым, касался «перевода права и обязанностей по договору купли-продажи доли» в уставном капитале оператора, то есть, разделения пакета ПНК между Чайкой и его партнерами. Компания также ходатайствовала о введении обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию действий, направленных на отчуждение доли в ее уставном капитале. Причины споров между Чайкой и Артяковым не раскрывались. Однако в обеспечительных мерах «Модум-транс» отказали, а уже в конце ноября 2018 года компания отказалась от иска. 

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: Артем Чайка, Юрий Чайка, Генпрокурор, железнодорожные грузоперевозки
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