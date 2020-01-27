Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем вместе с партнерами перестали быть владельцами 25% железнодорожного оператора «Модум-Транс». Компания станет крупнейшим оператором полувагонов с увеличенной грузоподъемностью

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями. Это следует из данных СПАРК.

Вместе с Чайкой и Самусевым из числа акционеров оператора вышел Владислав Кужель (владел 5%). При этом 25% компании перешли самому «Модум-Трансу».

Они перестали напрямую владеть акциями компании 20 декабря 2019 года. Через месяц после этого, 20 января, президент Владимир Путин отправил в отставку генпрокурора Юрия Чайку «в связи с переходом на другую работу» — на следующий день президент предложил ему должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

Пакет в 25% выкупили за 2,5-3 млрд руб., конечным бенефициаром сделки может быть структура, связанная с гендиректором «Модум-Транс» Дмитрием Артяковым, сыном первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова, рассказал РБК источник в крупном железнодорожном операторе.