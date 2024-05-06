Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием

Россия в ответ на заявления Запада об отправке войск на Украину проведет учения с отработкой применения тактического ядерного оружия. Подробнее о том, что это за учения и какие они могут иметь последствия, — в материале РБК

Фото: Минобороны РФ

Почему Россия анонсировала учения с отработкой применения ядерного оружия

6 мая Минобороны России сообщило, что начата подготовка к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). В них будут участвовать ракетные соединения Южного военного округа, авиация и Военно-морской флот. Учения планируется провести «в ближайшее время». Их цель — «поддержание готовности» нестратегических ядерных сил и «обеспечение территориальной целостности и суверенитета» страны «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь о президенте Франции Эмманюэле Макроне, «британских представителях» и «представителях сената США», которые «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». «То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — заявил Песков.

Ранее Макрон в интервью The Economist изложил условия, при которых Франция отправит свои войска на Украину, — Париж должен был бы «на законных основаниях» задаться этим вопросом, «если бы русские прорвались через линию фронта» и «если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет». А глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что он не стал бы отправлять на Украину части НАТО, поскольку это может привести к большей эскалации, но республика «имеет право» на то, чтобы наносить британским оружием удары по России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отправка западных войск на Украину будет означать «вступление [Запада] в войну», на которое Москве «придется отвечать» — «и, увы, не на территории б. Украины».

Более развернуто высказался на эту тему МИД России. В ведомстве сделали акцент на будущих поставках на Украину истребителей F-16, которые могут нести как обычные, так и ядерные вооружения и задействованы в совместных ядерных миссиях НАТО Nuclear Sharing. «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. И высказали надежду, что учения «остудят «горячие головы» в западных столицах», а также удержат Запад от дальнейшей поддержки Киева и от прямого столкновения с Россией.

Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation — VCDNP) Николай Соков характеризует сложившуюся ситуацию как очень опасную. По его оценке, сообщение российского оборонного ведомства — это сигнал НАТО, в котором политическая составляющая важнее, чем сами учения. «На Западе есть и становится все более популярной точка зрения, что Россия не применит ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Макрон уже высказывался в том духе, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку он рискует потерять Москву. Возникает вопрос, а готов ли Макрон потерять Париж? — сказал РБК эксперт. — По непонятным причинам популярна также точка зрения, что иностранные войска на территории Украины будут пользоваться своего рода иммунитетом. Это совершенно неверно — они будут приоритетной целью, что может вызвать серьезную эскалацию».

Как проходят учения с использованием ТЯО

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что учения с тактическим ядерным оружием Россия проводит периодически. «Может, не в таком масштабе, конечно, и без политических заявлений, — оговаривается глава проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. — Но если речь идет о процедурах развертывания нестратегического оружия, то они отрабатываются». Например, в 2020 году военнослужащие Восточного военного округа отработали в Бурятии «доставку специальных боеприпасов в условный район».

«Я не могу припомнить отдельных учений с акцентом на НСЯО в Российской Федерации вообще, хотя такие элементы бывали в ходе стратегических командно-штабных учений и учений стратегических сил сдерживания, — прокомментировал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Насколько можно судить, целевая задача — демонстрация готовности к ведению боевых действий против стран НАТО с применением ядерного оружия и передача соответствующего сдерживающего сигнала в столицы вероятных противников».

Термин «нестратегическое», отмечает Соков, очень растяжим — в эту категорию входит не только оружие малой дальности (до 500 км), но и крылатые ракеты «Калибр» (сейчас на вооружении российской армии стоит две модификации — «Калибр-НК» корабельного базирования и «Калибр-ПЛ», устанавливаемые на подводные лодки), которые из Черного моря покрывают всю Европу. «Так что речь может идти о континенте, а не только о территории Украины, — сказал эксперт. — Мы сейчас неожиданно вступили в фазу, похожую на Карибский кризис. Делаются заявления и посылаются более материальные сигналы, призванные продемонстрировать решимость пойти до конца. Это опасная динамика, поскольку каждая из сторон, опасаясь проявить слабость, будет действительно вести дело до конца».

Четкого определения у тактического ядерного оружия нет. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons — ICAN) поясняет, что тактическим считается все, что не входит в категорию стратегических вооружений в той классификации, которая приводится в российско-американских документах по контролю над вооружениями (договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, СНП и СНВ). Смысл применения такого вооружения — достижение конкретных целей на поле боя, а не масштабный удар по крупнейшим городам в тылу противника. У нестратегического оружия дальность не превышает 5,5 тыс. км; мощность также меньше. Тем не менее при определенных условиях оно может быть задействовано для достижения стратегических задач, считают эксперты.

Насколько вероятно применение Россией ядерного оружия

Возможное применение Россией ТЯО на Украине широко обсуждалось в 2022 году. Как сообщил в марте 2024-го телеканал CNN, сославшись на двух высокопоставленных источников в американской администрации, в конце 2022 года США «тщательно готовились» к тому, что Россия нанесет такой удар по Украине. Тогда США транслировали свои опасения России по нескольким каналам: госсекретарь Энтони Блинкен — главе МИД России Сергею Лаврову, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли — начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову; а глава ЦРУ Билл Бернс и глава СВР Сергей Нарышкин встречались в ноябре 2022 года в Стамбуле.

Также помимо «тихих разговоров» с союзниками США вели диалог с Индией и Китаем — странами, к призывам которых Россия «отнесется с большим вниманием». По оценке источников CNN, публичные заявления премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина помогли предотвратить кризис. И хотя градус беспокойства с тех пор стал меньше, американские чиновники не исключали, что в ближайшие месяцы тема ядерного оружия встанет вновь.

По оценке Павла Подвига, к каким-либо реальным последствиям объявленные 6 мая учения не приведут, а западные страны от своих заявлений вряд ли откажутся, так что напряженность проведение этих маневров все же усилит. Эксперт выразил надежду, что о применении ядерного оружия речи не идет. «И не должно идти, — сказал Подвиг — Я не вижу сценариев, в которых Россия могла бы применить ядерное оружие против Украины. С военной точки зрения нет таких задач, которые оно могло бы решить в ходе этого конфликта». Реакция практически всех стран на его применение «есть и будет сильно отрицательной», предупредил эксперт, — на то указывает принятая в 2023 году в Нью-Дели декларация G20: в ней со ссылкой на Устав ООН лидеры «двадцатки» подчеркнули, что «применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы». «Думаю, что это существенный фактор, который Россия не может не учитывать», — резюмировал Подвиг.

По оценке Стефановича, учения с ТЯО «ни в коем случае» не означают, что следующий шаг после них — применение ядерного оружия. «Более того, пока вообще заявлено только о начале подготовки к учениям. Соответственно, дальше будут сами учения, потом, возможно, будет развертывание НСЯО непосредственно на носителях, потом — патрулирование носителей, — пояснил эксперт. — Применение НСЯО выглядит достаточно отдаленной перспективой, однако общими усилиями ее можно как приблизить, так и еще более отдалить».