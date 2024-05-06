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Спорт ,  
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«Реал Сосьедад» заявил, что не будет отдавать Захаряна в аренду

«Реал Сосьедад»: не планируем отдавать Захаряна в аренду летом
«РБ Спорт» писал об интересе нескольких клубов к 20-летнему Арсену Захаряну, но в «Реал Сосьедад» заявили, что сами рассчитывают на россиянина
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Реал Сосьедад» не планирует отправлять российского полузащитника Арсена Захаряна в аренду в межсезонье, сообщили Sport24 в пресс-службе испанского клуба.

Ранее «РБ Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что 20-летнего россиянина хотели арендовать несколько команд, но получили отказ.

«Мы рассчитываем на Арсена. Не в наших планах отдавать Захаряна в аренду этим летом», — сказали в пресс-службе «Реал Сосьедад».

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Захарян в этом сезоне забил гол и сделал две передачи в 36 матчах за испанский клуб.

До переезда в Испанию футболист играл в московском «Динамо». На его счету восемь матчей за сборную России.

«Реал Сосьедад» в этом сезоне дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании идет шестым.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян

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