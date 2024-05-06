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Выборы президента России ,  
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Госдеп США заявил о признании Путина президентом России

Госдеп: США не примут участия в инаугурации Путина, но признают его президентом
Сюжет
Выборы президента России
В Госдепе вновь заявили, что не считают выборы в России честными, но признают Путина президентом страны. Кремль говорил, что категорически не согласен с оценкой выборов в России со стороны США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

США не считают, что выборы главы государства в России были честными и справедливыми, но, несмотря на это, признают Владимира Путина президентом страны. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер, трансляция шла на YouTube.

Представитель Госдепа отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты представлены на инаугурации Путина 7 мая. Когда одна из журналисток уточнила, означает ли это, что Вашингтон бойкотирует церемонию, Миллер сказал: «Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами».

Выборы в России проходили 15–17 марта, в них участвовали четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов. Он вступает в пятый президентский срок.

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Владимир Путин

В Белом доме США и Госдепартаменте ранее уже заявляли, что считают избирательный процесс в России недемократическим; по словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, «выборы не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Кремль говорил, что категорически не согласен с оценкой США и российские власти не готовы к ней прислушиваться. В Вашингтоне не стали поздравлять Путина, но подчеркнули при этом, что будут работать, исходя из реальности того, что он является президентом.

6 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступает против участия представителей стран блока в инаугурации. Посетить ее отказались дипломаты из стран Балтии, также не будут представлены Германия и Чехия (накануне Берлин и Прага отозвали своих послов). На церемонию не приедет премьер Армении Никол Пашинян, он встретится с Путиным на следующий день, сообщили в Кремле. По данным Reuters, присутствовать на инаугурации будет французский посол.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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принять участие

12+

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