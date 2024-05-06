Ученые предупредили о приближении Солнца к максимуму активности

5 мая на Солнце произошли две мощные вспышки. Предыдущее явление такой силы фиксировали 3 мая. Наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла произошла 22 февраля

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Учащение солнечных вспышек происходит из-за приближения звезды к предполагаемому максимуму активности, который ожидается в 2024–2026 годах. Об этом РБК сообщил заместитель директора ИСЗФ СО РАН по научно-исследовательской работе, кандидат физико-математических наук Роман Васильев.

В ближайшем будущем активность вспышек на Солнце будет такой же, как и сейчас, прогнозирует ученый. «Может, немного чаще, может, реже, а после 2025–2026 годов, частота следования вспышек пойдет на спад», — говорит он.

Васильев полагает, что серьезной угрозы вспышки не несут, пока люди не наблюдали такие сильные вспышки, которые могли бы как-то заметно сказаться на состоянии поверхности Земли. Они затрагивают верхнюю часть атмосферы — ее нагрев во время вспышек и геомагнитных бурь может повлиять на работу низкоорбитальных спутниковых систем, отмечает ученый.

По словам физика, активность Солнца сказывается и на радиосвязи — ухудшается распространение коротких радиоволн. Также может быть зафиксировано их влияние на радиоволны УКВ-диапазона, на системы позиционирования и спутниковой связи.

Увеличение скорости, плотности и неравномерности солнечного ветра вместе с активностью вспышек приводит к геомагнитным бурям и полярным сияниям, которые могут вредить протяженной наземной инфраструктуре, линиям связи и электропередачи, подчеркивает Васильев. «В них наводятся токи, которые могут повредить некоторые составные части этих систем», — объяснил он.

Ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров также отметил, что текущие частые вспышки происходят в период повышенной активности, что предсказуемо в рамках примерно 11-летнего цикла солнечной активности. Период продлится несколько лет, а «пик будет, наверное, в следующем году», прогнозирует ученый. По его словам, предыдущий период повышенной активности Солнца был около 2014 года.

5 мая Институт прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета сообщил о второй за день мощной вспышке — между первой и второй вспышками прошло всего около шести часов. Предыдущее явление такой мощности фиксировали 3 мая. Наиболее сильную вспышку текущего солнечного цикла — уровня X6.3 — зафиксировали 22 февраля. Самые высокие баллы в современной истории наблюдений для вспышек составляют около X20. Вспышки на звезде сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности Солнца. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо.

Чем ближе мы подходим к максимуму солнечной активности, тем меньше будут разрывы между вспышками, объяснил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов. «То есть, если, допустим, мы обратим внимание на средние годы, то есть 2019, 2020, 2021 годы, то именно мощные вспышки имели разрывы порядка нескольких иной раз и месяцев», — сказал он. Чем сильнее вспышка, тем больше энергия и выше уровень магнитной бури, отметил ученый.

Иванов подчеркнул, что при этом магнитные бури возникают не от каждой вспышки и не каждая вспышка на Солнце приводит к магнитной буре. Связано это с тем, что протонный выброс на Солнце не такой широкий, он не летит во все стороны, поэтому Земля может миновать его.

Протонные выбросы, если они контактируют с магнитосферой Земли, могут приводить «к некоторым неприятностям <...> — связь, спутники, воздействие, в общем, вплоть до отключения электричества в определенных районах», — уточнил он.