Рунет отказывается быть значимым

Медиа-коммуникационный союз заявил о серьезных недостатках закона о популярных онлайн-ресурсах

Законопроект о значимых сайтах может осложнить жизнь не только «Яндексу», но и сервисам бронирования, предупредили участники рынка. Если закон примут и ограничения введут, россиянам «придется перестать летать», говорит один из них

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Законопроект о значимых интернет-ресурсах может ограничить деятельность сервисов, которые работают с персональными данными пользователей, и станет препятствием для развития цифровой экономики в России. Об этом говорится в отзыве, подготовленном Медиа-коммуникационным союзом (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи). РБК ознакомился с содержанием отзыва, его подлинность подтвердил источник на ИТ-рынке.

По словам президента МКС Михаила Демина, отзыв направлен в профильный комитет Госдумы (комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи) 11 октября. «В нынешней редакции мы не поддерживаем законопроект — участники МКС видят в нем для себя существенные риски», — уточнил он. Глава комитета по информполитике Леонид Левин сообщил РБК, что отзыв МКС пока не получил.

РБК разбирался, в чем суть претензий участников рынка к законодательной инициативе.

Что предлагает законопроект В конце июля в Госдуму были внесены поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами. «Значимыми» предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора. Если владелец ресурса, признанного значимым, не приведет структуру собственности в соответствие с требованием, в России будет запрещена реклама подобного ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама на самом ресурсе. Они не смогут передавать информацию о пользователях, находящихся на территории России, зарубежным юрлицам и российским, в капитале которых более 20% принадлежит иностранцам. Технические средства значимых информационных ресурсов должны располагаться на территории России, при обработке персональных данных россиян подобным ресурсам нельзя будет использовать базы данных, расположенные за пределами страны. Автор законопроекта депутат Антон Горелкин в числе потенциальных владельцев значимых ресурсов называл компании «Яндекс» и Mail.Ru Group.

Какие ресурсы попадут под ограничения

Понятие значимых информационных ресурсов сформулировано в законопроекте очень широко, практически на любой онлайн-ресурс могут быть наложены ограничения, прописанные в документе, указывается в отзыве Медиа-коммуникационного союза. Значимым ресурсам предлагается запретить передачу информации о пользователях иностранным юрлицам без предварительного согласования правительственной комиссии, но в документе не приведены критерии, при которых могут устанавливаться такие ограничения.

Информационные ресурсы, которые подпадают под проектируемое определение, сейчас используются в государственном, телекоммуникационном, финансовом, транспортном секторах, в розничной торговле, интернет-отрасли, образовании и здравоохранении. Например, это могут быть сайты бронирования билетов и отелей, системы биллинга операторов, банковские приложения. «В случае реализации такого запрета и с учетом архитектуры сети может быть заблокирована деятельность любого российского интернет-сервиса либо интернет-сайта, включая СМИ, информация на котором размещена для неопределенного круга лиц», — говорится в отзыве МКС. Кроме того, ограничение на передачу информации создаст препятствие для развития цифровой экономики в целом, считают в союзе. Это сделает невозможным современное развитие ИТ-отрасли и бизнеса по обработке больших данных.

Представитель одного из онлайн-сервисов бронирования сообщил, что если законопроект будет принят и распространен на любые сайты, россиянам «придется перестать летать». «Amadeus, Sabre, Travelport — европейские и американские системы бронирования. Без них никуда», — указал он.

Aviasales, Skyscanner, Ozon.Travel и Booking.com в России не ответили на вопросы РБК, из числа банков — Сбербанк отказался от комментариев, а другие представители топ-10 оставили запросы без ответа.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян разделяет опасения МКС. «Действительно, критерии отнесения к информационно значимым ресурсам в законопроекте не прописаны, поэтому к ним могут быть отнесены абсолютно любые интернет-сервисы», — отметил он, добавив, что помимо этого Россия не может в одностороннем порядке наложить ограничения внутри Евразийского экономического союза. По мнению Казаряна, это ограничение из законопроекта, скорее всего, вычеркнут или скорректируют.

О чем еще предупредил МКС

Законопроект не учитывает тот факт, что большинство крупнейших российских операторов персональных данных, банков, ИТ-компаний являются публичными обществами и торгуются на бирже. В случае признания компании владельцем значимого информационного ресурса ей, скорее всего, придется пройти процедуру делистинга, что негативно скажется на ее финансовом положении.

Если ресурсы глобальных интернет-компаний признают значимыми, то их владельцы, скорее всего, либо уведут свои продукты с российского рынка, либо будут нарушать законодательство.

Ограничения, предусмотренные для владельцев отдельных интернет-ресурсов, могут серьезно исказить конкуренцию, приведут к дискриминации российских компаний по сравнению с иностранными, ухудшат инвестиционный климат в России.

Существуют различные типы информационных ресурсов (сайт, страница сайта, информационная система и т.д.). Однако законопроект не предлагает разделить параметры для признания значимости информационного ресурса в зависимости от его типа.

По словам Михаила Демина, МКС выразил «готовность принять активное участие в доработке законопроекта, если будет создана соответствующая рабочая группа на площадке Госдумы».