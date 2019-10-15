Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,76 63,95 EUR Нал. 71,25 70,49 USD Бирж. 64,20 -0,10 EUR Бирж. 70,77 -0,13 USD ЦБ. 64,37 +0,14 EUR ЦБ. 70,93 +0,20 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 8323,60 +12,90 IMOEX 2703,52 +0,22% RTSI 1326,43 +0,40% Brent 59,03 -0,15% DJIA 26787,36 -0,11% Nasdaq 8048,65 -0,10%
Рунет отказывается быть значимым
Лента новостей
Россияне назвали самую скучную работу 10:26, Общество Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба 10:24, Спорт В Новосибирске СК проверит данные об избиении таксистом матери с ребенком 10:19, Общество 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса 10:09, РБК и HUAWEI Схватывают на лету: как подобрать арендаторов в аутлет-центр 10:09, PRO В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП 10:08, Общество Bitcoin подешевел на 25% за три месяца 09:59, Крипто СК сообщил об обысках в штабах ФБК в 30 регионах и аресте счетов 09:58, Политика МИД заявил о работе над предотвращением столкновения армий Сирии и Турции 09:55, Политика «Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами 09:49, Бизнес Эксперты оценили законопроект о новых правилах работы скорой помощи 09:40, Общество Шесть историй: как построить успешный бизнес в эпоху социальных сетей 09:39, РБК Стиль и Henderson Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах 09:31, Общество 5 причин перестать сравнивать себя с другими людьми 09:30, Pink Глава Nike Марк Паркер: баланс ближних и дальних планов — это хореография 09:25, PRO На месте обрушения дома в Приморье не обнаружили следов взрывчатки 09:22, Общество Сербские СМИ сообщили о попытке США лишить Россию права на Севморпуть 09:14, Политика Антитрадиционный туризм: как получить абсолютно новый опыт и переживания 09:09, РБК и Райффайзенбанк Зачем группа ПИК выходит на вторичный рынок недвижимости 09:06, PRO Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке 09:00, Бизнес СМИ узнали об отзыве правительства на закон о единой платежке за ЖКУ 08:59, Общество Число жертв тайфуна в Японии выросло до 66 08:59, Общество Глава соколиного центра сообщил о подаренном Путиным королю кречете 08:52, Политика Чек-лист: готов ли ваш автомобиль к зимнему сезону 08:40, РБК и Dunlop ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора» 08:03, Финансы Зачем ЦБ и банкам новый способ оценки российских компаний 08:02, PRO Сколько стоит построить личный бренд и как его монетизировать 07:52, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:50, Общество
Газета
Рунет отказывается быть значимым
Газета № 160 (3115) (1510) Технологии и медиа,
0
Рунет отказывается быть значимым
Медиа-коммуникационный союз заявил о серьезных недостатках закона о популярных онлайн-ресурсах
Законопроект о значимых сайтах может осложнить жизнь не только «Яндексу», но и сервисам бронирования, предупредили участники рынка. Если закон примут и ограничения введут, россиянам «придется перестать летать», говорит один из них
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Законопроект о значимых интернет-ресурсах может ограничить деятельность сервисов, которые работают с персональными данными пользователей, и станет препятствием для развития цифровой экономики в России. Об этом говорится в отзыве, подготовленном Медиа-коммуникационным союзом (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи). РБК ознакомился с содержанием отзыва, его подлинность подтвердил источник на ИТ-рынке.

По словам президента МКС Михаила Демина, отзыв направлен в профильный комитет Госдумы (комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи) 11 октября. «В нынешней редакции мы не поддерживаем законопроект — участники МКС видят в нем для себя существенные риски», — уточнил он. Глава комитета по информполитике Леонид Левин сообщил РБК, что отзыв МКС пока не получил.

РБК разбирался, в чем суть претензий участников рынка к законодательной инициативе.

Что предлагает законопроект

В конце июля в Госдуму были внесены поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.

«Значимыми» предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

Если владелец ресурса, признанного значимым, не приведет структуру собственности в соответствие с требованием, в России будет запрещена реклама подобного ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама на самом ресурсе. Они не смогут передавать информацию о пользователях, находящихся на территории России, зарубежным юрлицам и российским, в капитале которых более 20% принадлежит иностранцам. Технические средства значимых информационных ресурсов должны располагаться на территории России, при обработке персональных данных россиян подобным ресурсам нельзя будет использовать базы данных, расположенные за пределами страны.

Автор законопроекта депутат Антон Горелкин в числе потенциальных владельцев значимых ресурсов называл компании «Яндекс» и Mail.Ru Group.

Какие ресурсы попадут под ограничения

Понятие значимых информационных ресурсов сформулировано в законопроекте очень широко, практически на любой онлайн-ресурс могут быть наложены ограничения, прописанные в документе, указывается в отзыве Медиа-коммуникационного союза. Значимым ресурсам предлагается запретить передачу информации о пользователях иностранным юрлицам без предварительного согласования правительственной комиссии, но в документе не приведены критерии, при которых могут устанавливаться такие ограничения.

Информационные ресурсы, которые подпадают под проектируемое определение, сейчас используются в государственном, телекоммуникационном, финансовом, транспортном секторах, в розничной торговле, интернет-отрасли, образовании и здравоохранении. Например, это могут быть сайты бронирования билетов и отелей, системы биллинга операторов, банковские приложения. «В случае реализации такого запрета и с учетом архитектуры сети может быть заблокирована деятельность любого российского интернет-сервиса либо интернет-сайта, включая СМИ, информация на котором размещена для неопределенного круга лиц», — говорится в отзыве МКС. Кроме того, ограничение на передачу информации создаст препятствие для развития цифровой экономики в целом, считают в союзе. Это сделает невозможным современное развитие ИТ-отрасли и бизнеса по обработке больших данных.

Представитель одного из онлайн-сервисов бронирования сообщил, что если законопроект будет принят и распространен на любые сайты, россиянам «придется перестать летать». «Amadeus, Sabre, Travelport — европейские и американские системы бронирования. Без них никуда», — указал он.

Aviasales, Skyscanner, Ozon.Travel и Booking.com в России не ответили на вопросы РБК, из числа банков — Сбербанк отказался от комментариев, а другие представители топ-10 оставили запросы без ответа.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян разделяет опасения МКС. «Действительно, критерии отнесения к информационно значимым ресурсам в законопроекте не прописаны, поэтому к ним могут быть отнесены абсолютно любые интернет-сервисы», — отметил он, добавив, что помимо этого Россия не может в одностороннем порядке наложить ограничения внутри Евразийского экономического союза. По мнению Казаряна, это ограничение из законопроекта, скорее всего, вычеркнут или скорректируют.

О чем еще предупредил МКС

  • Законопроект не учитывает тот факт, что большинство крупнейших российских операторов персональных данных, банков, ИТ-компаний являются публичными обществами и торгуются на бирже. В случае признания компании владельцем значимого информационного ресурса ей, скорее всего, придется пройти процедуру делистинга, что негативно скажется на ее финансовом положении.
  • Если ресурсы глобальных интернет-компаний признают значимыми, то их владельцы, скорее всего, либо уведут свои продукты с российского рынка, либо будут нарушать законодательство.
  • Ограничения, предусмотренные для владельцев отдельных интернет-ресурсов, могут серьезно исказить конкуренцию, приведут к дискриминации российских компаний по сравнению с иностранными, ухудшат инвестиционный климат в России.
  • Существуют различные типы информационных ресурсов (сайт, страница сайта, информационная система и т.д.). Однако законопроект не предлагает разделить параметры для признания значимости информационного ресурса в зависимости от его типа.

По словам Михаила Демина, МКС выразил «готовность принять активное участие в доработке законопроекта, если будет создана соответствующая рабочая группа на площадке Госдумы».

Первое чтение законопроекта пока не назначено. В четверг, 10 октября, в Госдуме прошло расширенное заседание профильного комитета, на котором законопроект в целом поддержали представители Роскомнадзора и ФАС. Представитель Минкомсвязи заявил, что ведомство подготовило отрицательный отзыв, отметив, что «необходимо сначала проработать все риски принятия определенных решений, которые были озвучены».

Авторы: Александра Посыпкина, Елизавета Ефимович, Елена Сухорукова.
При участии: Евгения Чернышова.
Теги: интернет , Госдума , персональные данные , регулирование
Материалы по теме
Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20% Бизнес
Владельцам значимых веб-ресурсов предложат преференции при госзакупках Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter