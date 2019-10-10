Владельцам значимых веб-ресурсов предложат преференции при госзакупках

Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах Антон Горелкин предложил госорганам в приоритетном порядке закупать ПО, разработанное компаниями — владельцами таких ресурсов. Инициатива может коснуться «Яндекса» и Mail.Ru Group

Владельцы сайтов, которые будут признаны значимыми для информационной инфраструктуры страны, должны иметь приоритет при госзаказах программного обеспечения. Об этом заявил автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах депутат Антон Горелкин на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает «РИА Новости».

Депутат высказал мнение, что программное обеспечение, разработанное этими компаниями, должно рекомендоваться к предустановке в рамках различных госпрограмм и проектов. Пока законопроект не предполагает подобных преференций для российских компаний, уточнил Горелкин.

Сейчас приоритет при госзакупках имеет только софт, который включен в реестр отечественного ПО, который с 2016 года курирует Минкомсвязь.

Поправки в законодательство, которые вводят понятие «значимый интернет-ресурс», были внесены в Госдуму 26 июля. Согласно инициативе, доля иностранцев в компании, владеющей подобным ресурсом, не может превышать 20%. Если это условие будет нарушено, в России будет запрещена реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама непосредственно на этом ресурсе. Решение о том, является ли тот или иной сайт значимым, будет принимать специальная правительственная комиссия на основе заключения Роскомнадзора.

Как пояснил Горелкин, к значимым будут причислены сайты, ориентированные на российский рынок и занимающие на нем существенную долю. По его словам, скорее всего, законопроект коснется «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также может быть распространен на крупнейших операторов сотовой связи. Депутат также не исключил, что ко второму чтению документ может быть значительно переработан.