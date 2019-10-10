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Технологии и медиа ,  
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Владельцам значимых веб-ресурсов предложат преференции при госзакупках
Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах Антон Горелкин предложил госорганам в приоритетном порядке закупать ПО, разработанное компаниями — владельцами таких ресурсов. Инициатива может коснуться «Яндекса» и Mail.Ru Group

Владельцы сайтов, которые будут признаны значимыми для информационной инфраструктуры страны, должны иметь приоритет при госзаказах программного обеспечения. Об этом заявил автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах депутат Антон Горелкин на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает «РИА Новости».

Депутат высказал мнение, что программное обеспечение, разработанное этими компаниями, должно рекомендоваться к предустановке в рамках различных госпрограмм и проектов. Пока законопроект не предполагает подобных преференций для российских компаний, уточнил Горелкин.

Сейчас приоритет при госзакупках имеет только софт, который включен в реестр отечественного ПО, который с 2016 года курирует Минкомсвязь.

Поправки в законодательство, которые вводят понятие «значимый интернет-ресурс», были внесены в Госдуму 26 июля. Согласно инициативе, доля иностранцев в компании, владеющей подобным ресурсом, не может превышать 20%. Если это условие будет нарушено, в России будет запрещена реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама непосредственно на этом ресурсе. Решение о том, является ли тот или иной сайт значимым, будет принимать специальная правительственная комиссия на основе заключения Роскомнадзора.

Как пояснил Горелкин, к значимым будут причислены сайты, ориентированные на российский рынок и занимающие на нем существенную долю. По его словам, скорее всего, законопроект коснется «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также может быть распространен на крупнейших операторов сотовой связи. Депутат также не исключил, что ко второму чтению документ может быть значительно переработан.

Участники рынка выступали с критикой инициативы Горелкина, указав, что она может разрушить уникальную экосистему интернет-бизнеса в России и привести к дискриминации российских компаний с участием иностранцев, обрабатывающих большие данные. В конце августа акционер Avito и Mail.Ru Group компания Prosus с головным офисом в Амстердаме предупредила инвесторов, что ее интересы в России подвержены правовому риску и неопределенности из-за законопроекта.

Инициативу не поддержал и глава Минкомсвязи Константин Носков. По его словам, компании с участием иностранцев, против которых фактически направлен этот закон, в частности «Яндекс» и Mail.Ru Group, являются национальным достоянием. «Они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире», — отмечал министр.

Профильный вице-премьер Максим Акимов заявил, что авторы инициативы преследуют благие цели, но средства для их реализации выбраны негодные. «В существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы «Цифровая экономика», — считает он.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: Mail.Ru Group, Яндекс, законопроект, Госдума
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