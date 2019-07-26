Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

Реестр таких ресурсов будет вести Роскомнадзор.
Подробный перечень критериев значимого сайта в законопроекте не приводится.
Речь в законопроекте не идет о Facebook, сказал РБК автор законопроекта депутат Антон Горелкин. «Это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру. Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — сказал Горелкин, добавив, что в отдельных отраслях экономики уже есть перечень стратегических организаций. Допустимую долю владения иностранцев такими компаниями окончательно будет определять правительственная комиссия, добавил Горелкин.
Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом из около 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты. Головная компания Mail.Ru Group зарегистрирована на Британских Виргинских островах, ее бумаги торгуются на Лондонской бирже. Среди крупных акционеров — африканская Naspers и китайская Tencent.
В Mail.Ru Group считают, что «данный законопроект не может быть принят Госдумой в текущей редакции», компания «планирует принять участие в обсуждении» и «уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий». «На данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.Ru Group. Следовательно, изменений в существующей схеме владения компанией в любом случае не потребуется — предусмотренная законопроектом правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Мы уверены, что данный законопроект не затронет нашу компанию», — отметил представитель Mail.Ru Group.
РБК направил запрос в «Яндекс».
Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян считает, что подобный законопроект не сможет заработать по ряду причин. «Во-первых, невозможно разработать критерии, которые определяли бы значимость интернет-ресурса. По крайней мере, Роскомнадзор уже несколько лет не может определить подобную методологию в части подсчета аудитории, например», — говорит он. Кроме того, по его словам, с технической точки зрения нельзя заблокировать возможность размещения на каком-либо ресурсе рекламы — таких способов в принципе пока не существует.
В-третьих, уже есть законы о критической информационной инфраструктуре и о стратегических отраслях — если «Яндекс» признать стратегическим предприятием, например, то к нему можно применить те же требования по владению, указал аналитик. «Совершенно не ясно, зачем придумывать новые механизмы, если они уже есть в законе», — пояснил Казарян.