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3M $195 (+11,09%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
Доля иностранцев в таких ресурсах не может превышать 20%. В случае нарушения рекламу этих порталов в России запретят, говорится в законопроекте. Это затронет «Яндекс» и Mail.Ru, отмечает автор документа
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

В нижнюю палату внесен законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае принятия в этом законе появится определение значимого информационного ресурса в интернете и условия, которым такой ресурс должен соответствовать.

Проект в Госдуму внес член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях. Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна принимать правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

В проекте прописаны следующие условия для значимых ресурсов.

  • Основным владельцем может выступать только россиянин или российское юридическое лицо. Доля иностранного участия — не более 20% голосующих акций.
  • В случае если это условие будет нарушено, в России запрещается реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает.
  • «Технические средства» и базы данных значимых сайтов должны будут находиться на территории России. Депутат объясняет это необходимостью защиты персональных данных. Сами данные запрещено передавать иностранным организациям или российским юрлицам с иностранным участием в размере более 20%.

Реестр таких ресурсов будет вести Роскомнадзор.

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Подробный перечень критериев значимого сайта в законопроекте не приводится.

Кого это затронет

Речь в законопроекте не идет о Facebook, сказал РБК автор законопроекта депутат Антон Горелкин. «Это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру. Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — сказал Горелкин, добавив, что в отдельных отраслях экономики уже есть перечень стратегических организаций. Допустимую долю владения иностранцев такими компаниями окончательно будет определять правительственная комиссия, добавил Горелкин.

Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом из около 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты. Головная компания Mail.Ru Group зарегистрирована на Британских Виргинских островах, ее бумаги торгуются на Лондонской бирже. Среди крупных акционеров — африканская Naspers и китайская Tencent.

В Mail.Ru Group считают, что «данный законопроект не может быть принят Госдумой в текущей редакции», компания «планирует принять участие в обсуждении» и «уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий». «На данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.Ru Group. Следовательно, изменений в существующей схеме владения компанией в любом случае не потребуется — предусмотренная законопроектом правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Мы уверены, что данный законопроект не затронет нашу компанию», — отметил представитель Mail.Ru Group.

РБК направил запрос в «Яндекс».

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян считает, что подобный законопроект не сможет заработать по ряду причин. «Во-первых, невозможно разработать критерии, которые определяли бы значимость интернет-ресурса. По крайней мере, Роскомнадзор уже несколько лет не может определить подобную методологию в части подсчета аудитории, например», — говорит он. Кроме того, по его словам, с технической точки зрения нельзя заблокировать возможность размещения на каком-либо ресурсе рекламы — таких способов в принципе пока не существует.

В-третьих, уже есть законы о критической информационной инфраструктуре и о стратегических отраслях — если «Яндекс» признать стратегическим предприятием, например, то к нему можно применить те же требования по владению, указал аналитик. «Совершенно не ясно, зачем придумывать новые механизмы, если они уже есть в законе», — пояснил Казарян.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Истомина, Александра Посыпкина
Теги: Госдума, Интернет, «Яндекс», Mail.ru
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