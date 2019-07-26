Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

Доля иностранцев в таких ресурсах не может превышать 20%. В случае нарушения рекламу этих порталов в России запретят, говорится в законопроекте. Это затронет «Яндекс» и Mail.Ru, отмечает автор документа

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В нижнюю палату внесен законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае принятия в этом законе появится определение значимого информационного ресурса в интернете и условия, которым такой ресурс должен соответствовать.

Проект в Госдуму внес член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях. Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна принимать правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

В проекте прописаны следующие условия для значимых ресурсов.