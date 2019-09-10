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Норвежский вклад в российское благосостояние
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Газета
Норвежский вклад в российское благосостояние
Газета № 135 (3090) (1009) Экономика,
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Норвежский вклад в российское благосостояние
Аналитики Nordea Bank представили свой вариант использования средств ФНБ
Инвестирование накопленных в ФНБ нефтегазовых доходов по примеру Норвегии повысит доходность вложений, утверждают экономисты банка Nordea, тогда как направлять средства фонда на инфраструктурные проекты может быть рискованно
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Наиболее эффективной моделью использования средств российского суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — является норвежская, предполагающая широкий набор активов для инвестиций. К такому выводу пришли экономисты банка Nordea Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов в сентябрьском обзоре «Стоит ли тратить Фонд национального благосостояния?».

Что такое Фонд национального благосостояния

  • Согласно действующему с 2017 года бюджетному правилу в ФНБ направляются доходы от продажи нефти сверх цены $40 за баррель (с ежегодной индексацией цены отсечения на 2%).
  • Свободные средства ФНБ размещаются на счетах в Центробанке и составляют часть международных резервов, которыми управляет ЦБ. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 год 18% всех резервов было вложено в золото на территории России, 14% активов было размещено во Франции (предположительно, во французские гособлигации), 14% — в Германии, около 10% — в США (в американских госбумагах Treasuries), 7,5% — в Японии, 6,6% — в Великобритании.
  • Объем ФНБ по состоянию на 1 сентября составляет 8,2 трлн руб., что эквивалентно $123 млрд. Ликвидная часть ФНБ (средства на счетах ЦБ) составляет $98 млрд, или 6% прогнозного ВВП 2019 года. Остальное уже вложено преимущественно в инфраструктурные проекты.
  • Ожидается, что в 2020 году ликвидная часть ФНБ преодолеет законодательный порог 7%, что позволит правительству начать инвестировать накопленные средства.

Вопрос, как именно использовать накопленные нефтегазовые доходы, сейчас обсуждается в правительстве. Один из вариантов — «норвежская модель» — предполагает инвестицию части средств фонда в более широкий круг активов.

По примеру Норвегии

Как поясняют аналитики Nordea, суверенный фонд Норвегии активно инвестирует в акции зарубежных компаний и облигации развивающихся стран. Эта схема «существенно отличается от консервативной инвестиционной стратегии ФНБ, ориентированной на вложения в максимально надежные активы, прежде всего суверенные облигации», отмечают они.

В апреле этого года замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин может изменить нормативную базу ФНБ, расширив список активов, в которые разрешено инвестировать средства фонда, в том числе по примеру Норвегии. По словам замминистра, норвежский опыт — самый лучший. Правилами ФНБ в настоящее время вложения в акции не предусмотрены.

По мнению экономистов Nordea, применение «норвежской модели» весьма целесообразно, поскольку может повысить доходность вложений ФНБ. Среднегодовая доходность ФНБ в последние годы составляла около 1,5 против 5,9% в год в среднем с 1998 года для фонда Норвегии, утверждают они.

Как работает «норвежская модель»

  • Нефтяной фонд Норвегии является крупнейшим в мире суверенным фондом (более $1 трлн активов под управлением, около 250% ВВП).
  • В фонд направляются все нефтяные доходы страны.
  • Ежегодно правительство может использовать 4% его объема. «Такая практика обеспечивает стабильность трансфертов из фонда в бюджет и не позволяет нефтяным доходам вытеснить другие доходы государственного бюджета», — поясняют аналитики Nordea.
  • На середину 2019 года 69% норвежского фонда было вложено в акции международных компаний, 28% — в облигации, 3% — в недвижимость.

Инвестиции в инфраструктурные проекты

Другие рассматриваемые варианты использования средств ФНБ — выдача экспортных кредитов зарубежным покупателям российской несырьевой продукции и инвестиции внутри России в инфраструктурные проекты, напоминают аналитики Nordea.

Экспортные кредиты и зарубежные проекты были изначальным планом правительства. Но впоследствии первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что часть ФНБ может быть направлена и во внутреннюю экономику. До этого вариант инвестиций на внутренние инфраструктурные проекты не рассматривался из опасений, что эти вливания повлияют на инфляцию и курс рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина после заявления Силуанова предупредила, что расходование резервов внутри страны приведет к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности российских товаров. Она также призывала проанализировать, не стоит ли повысить порог 7% ВВП, после которого средства ФНБ можно инвестировать.

Несмотря на то что дополнительные инфраструктурные расходы способны придать ускорение российской экономике, экономисты Nordea видят риски в этом направлении инвестирования средств ФНБ. Многие инфраструктурные проекты далеки от финальной стадии проработки, отмечают эксперты. По их мнению, прежде чем начать вкладывать в них средства ФНБ, правительству необходимо провести качественный анализ эффективности всех проектов, которые были профинансированы из средств ФНБ с 2014 года. Кроме того, критерии окупаемости выбираемых проектов должны быть прозрачными.

Ускорение роста ВВП за счет инвестирования средств ФНБ может снизить стимулы к необходимым российской экономике структурным реформам, предупреждают экономисты Nordea. Масштабы стимулирования экономики при инвестициях в инфраструктурные проекты при этом не будут велики, прогнозируют они. Если цена на нефть сохранится на уровне $60 за баррель, а правительство будет сберегать лишь половину нефтегазовых доходов, инвестируя остальные, то дополнительные инвестиции составят в среднем $12,5 млрд в год, что не превышает 1% ВВП.

Ликвидные 7% ВВП — это не так много

Ликвидная часть ФНБ объемом 7% ВВП — это лишь гарантия относительно стабильного исполнения бюджетных обязательств в условиях одного кризиса, напоминают эксперты. «Фонд такого размера нельзя считать устойчивым инструментом сохранения и передачи доходов от истощаемых ресурсов следующим поколениям», — утверждают они.

Стабильная нефтяная конъюнктура не гарантирована, фактические темпы роста ФНБ могут оказаться меньше. Помимо рисков ухудшения нефтяной конъюнктуры существуют и внутренние риски, связанные с истощением разрабатываемых запасов углеводородов.

Ранее Международный валютный фонд рекомендовал России прекратить внебюджетные инвестиции из ФНБ во внутреннюю экономику, в прошлом направлявшиеся на докапитализацию банков, инфраструктурные проекты и субсидирование кредитов малому и среднему бизнесу. В пресс-службе Минфина, комментируя совет МВФ, заявили, что ведомство сейчас прорабатывает вопрос инвестирования средств ФНБ таким образом, «чтобы не расшатать макроэкономическую стабильность». Как отметили в Минфине, «нужно сформулировать комплексный подход к инвестированию средств ФНБ в проекты, чтобы не принимать решения по каждому проекту в отдельности».

МВФ также советовал российскому правительству продолжать инвестировать средства ФНБ в качественные иностранные активы — государственные облигации западных стран (Франция, Германия, США и т.д.) с высоким кредитным рейтингом.

Шанс перезапустить экономику

В текущих российских реалиях шанс вывести экономику из застоя и сделать ее конкурентоспособной может появиться, только если государству удастся эффективно распорядиться накопленными ресурсами, сформировав в системе предпосылки для роста, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Мы согласны с тем утверждением, что накопленные средства следует сохранять и преумножать для будущих поколений, защищая экономику от эффектов, возникающих в условиях процикличности. Однако данный подход может оказаться условно губительным для российской экономики, у которой остается все меньше шансов перезапустить свой рост без более активных трат государственных резервов», — сказал он РБК.

Большинство негативных эффектов, которые могут возникать при возвращении части средств из ФНБ в экономику, включая рост проинфляционных рисков, могут быть в значительной мере сглажены правильным использованием этих накоплений, считает он. Например, эффективно может быть направление инвестиций на покупку импортных машин и оборудования, а также на привлечение зарубежных компаний для участия в реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечает Покатович. Возвращаться к жесткому накоплению государству стоит, когда экономика выйдет на устойчивую траекторию роста, отличающегося от околостагнационного, заключил эксперт.

Автор: Анна Гальчева.
Теги: ФНБ , Инвестиции
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