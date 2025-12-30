 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Зеленский рассказал, что заболел после переговоров с Трампом в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США для участия в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о гарантиях безопасности, глава государства откашлялся и рассказал, что простудился. «Извините, немного простыл», — сказал он, аудиозапись выступления опубликовало «Новини.LIVE».

Как прошли переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Переговоры глав государств прошли 28 декабря в резиденции Трампа «Мар-а-Ларго» в штате Флорида и продлились более двух часов.

На встрече они обсудили гарантии безопасности со стороны США и Европы, план восстановления Украины, территориальный вопрос, «военные аспекты» и план «последовательных действий». Трамп назвал прошедшую встречу «отличной», а Зеленский отметил прогресс в обсуждении многих вопросов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский простуда Украина США Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
