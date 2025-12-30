Зеленский рассказал, что заболел после переговоров с Трампом в США
Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США для участия в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
Говоря о гарантиях безопасности, глава государства откашлялся и рассказал, что простудился. «Извините, немного простыл», — сказал он, аудиозапись выступления опубликовало «Новини.LIVE».
Переговоры глав государств прошли 28 декабря в резиденции Трампа «Мар-а-Ларго» в штате Флорида и продлились более двух часов.
На встрече они обсудили гарантии безопасности со стороны США и Европы, план восстановления Украины, территориальный вопрос, «военные аспекты» и план «последовательных действий». Трамп назвал прошедшую встречу «отличной», а Зеленский отметил прогресс в обсуждении многих вопросов.
