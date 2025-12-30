 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8,5 x 4 2 1,45 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 6 x 3,65 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55

Спорт⁠,
Спорт⁠,
0

Радулов третьим в истории КХЛ сделал 500 результативных передач

Достижение покорилось форварду «Локомотива» в матче против «Торпедо». Ранее этой отметки достигали Вадим Шипачев и Сергей Мозякин
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач.

39-летний Радулов ассистировал Максиму Березкину в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против нижегородского «Торпедо» (1:0).

Больше Радулова результативных передач в КХЛ сделали только уже завершивший карьеру Сергей Мозякин (509) и Вадим Шипачев (684) из минского «Динамо».

В «Локомотиве» форвард выступает второй сезон. Ранее он играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2025).

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 ОТ;

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 2:4;

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 5:1;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 4:3;

«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 Б;

«Шанхай Дрэгонс» — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль Александр Радулов
