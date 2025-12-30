Радулов третьим в истории КХЛ сделал 500 результативных передач
Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач.
39-летний Радулов ассистировал Максиму Березкину в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против нижегородского «Торпедо» (1:0).
Больше Радулова результативных передач в КХЛ сделали только уже завершивший карьеру Сергей Мозякин (509) и Вадим Шипачев (684) из минского «Динамо».
В «Локомотиве» форвард выступает второй сезон. Ранее он играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2025).
Другие результаты игрового дня в КХЛ:
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 ОТ;
«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 2:4;
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 5:1;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 4:3;
«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 Б;
«Шанхай Дрэгонс» — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3.
