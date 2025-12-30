Зеленский заявил об обсуждении с Трампом размещения миротворцев из США

Размещение сил США на Украине в рамках гарантий безопасности обсуждается с Трампом, это было бы «сильной позицией», но решение будет принимать Вашингтон, заявил Зеленский. До этого Туск сообщил, что США согласились на такой шаг

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает с президентом США Дональдом Трампом размещение на Украине американских миротворцев. Об этом президент Украины заявил в разговоре с журналистами, передает «РБК-Украина».

«Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями «коалиции желающих». Мы бы хотели этого. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности», — сказал Зеленский в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Польши Дональда Туска о готовности США разместить войска на Украине.

Президент Украины добавил, что это может подтвердить американский лидер Дональд Трамп. Он также сказал, что размещение военного контингента было бы сильным элементом в гарантиях безопасности для Украины.

Туск ранее рассказал, что ключевым итогом переговоров Зеленского и Трампа в Палм-Бич стало согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, включая присутствие американских войск. «Это, конечно, нечто новое; некоторые даже были удивлены», — добавил польский премьер.

Киев добивается гарантий безопасности от США и Европы по аналогии со статьей 5 Договора НАТО. Согласно достигнутым на переговорах в середине декабря предварительным договоренностям, «коалиция желающих», где состоят преимущественно европейские страны, создаст «многонациональные силы», которые будут размещены на Украине, чтобы поддерживать ВСУ, а США предоставят разведданные и средства мониторинга для отслеживания соблюдения условий мирного соглашения, писал Bloomberg.

Трамп после переговоров с Зеленским говорил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности, а США будут помогать.

Москва называла неприемлемым размещение войск западных стран на Украине. Что касается предоставления Киеву гарантий безопасности, российские власти не против этого, но считают, что они не должны обеспечиваться за счет безопасности России.