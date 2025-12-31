Военные сбили 27 дронов над Россией за три часа

Силы ПВО сбили 27 украинских дронов самолетного типа над Россией за три часа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

БПЛА были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 мск. Так, 14 беспилотников военные уничтожили над Калужской областью, пять — над Крымом, по три над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву. По одному аппарату сбили над Курской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 18:09 по 21:29 мск сообщал о перехвате пяти дронов, летевших на столицу.

Глава Московской области Андрей Воробьев в 23:04 мск сообщил, что за день 30 декабря военные в регионе сбили 21 беспилотник в семи муниципалитетах. В Волоколамском округе один из дронов упал и взорвался в деревне Пагубино, пострадал 57-летний мужчина.

О перехвате одного БПЛА над Тульской областью, сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев, уточнив, что никто не пострадал, разрушений также нет.