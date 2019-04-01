Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели

Минфин может изменить подход к работе Фонда национального благосостояния. Министерство задумалось над расширением списка активов для инвестиций, в том числе за пределами России

Владимир Колычев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Минфин изменит нормативную базу Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Власти собираются дополнить его двумя элементами. Во-первых, по примеру Норвежского суверенного фонда расширить список активов, в которые разрешено инвестировать, а во-вторых — поддерживать кредитами из ФНБ покупателей российской несырьевой продукции.

Инвестировать свободные ресурсы ФНБ можно будет после того, как их объем превысит 7% ВВП. Это может произойти уже по итогам 2019 года, сказал Колычев.

Что сейчас представляет собой ФНБ