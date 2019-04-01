Экономика , 17:47
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Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Минфин может изменить подход к работе Фонда национального благосостояния. Министерство задумалось над расширением списка активов для инвестиций, в том числе за пределами России
Владимир Колычев
Минфин изменит нормативную базу Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Власти собираются дополнить его двумя элементами. Во-первых, по примеру Норвежского суверенного фонда расширить список активов, в которые разрешено инвестировать, а во-вторых — поддерживать кредитами из ФНБ покупателей российской несырьевой продукции.
Инвестировать свободные ресурсы ФНБ можно будет после того, как их объем превысит 7% ВВП. Это может произойти уже по итогам 2019 года, сказал Колычев.
Что сейчас представляет собой ФНБ
- По данным на 1 марта 2019 года, объем ФНБ составляет $59,13 млрд (3,9 трлн руб., или 3,7% ВВП). ФНБ пополняется за счет бюджетного правила: сверхдоходы государства от продажи нефти дороже $40 власти направляют не на расходы, а в резервы. За 2018 год объем ФНБ вырос с 3,8 до 4 трлн руб. на фоне высоких цен на нефть. В долларовом выражении объем ФНБ падает из-за ослабления рубля.
- До 2018 года в России существовало два фонда — ФНБ и Резервный фонд, но в прошлом году Резервный фонд был упразднен, после того как правительство полностью потратило его на покрытие дефицита федерального бюджета.
- После того как объем ликвидных средств ФНБ достигнет 7% ВВП, правительство сможет направлять излишки на инвестиции. Минфин ожидает, что на этот уровень ФНБ выйдет по итогам 2019 года.
- Доходность от размещения средств ФНБ относительно невысокая — по итогам 2018 года она составила 0,63% (доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют). Речь идет о 70,5 млрд руб., в том числе процентах по валютным счетам в ЦБ в размере 12,3 млрд руб., а также доходах от вложений в иные финансовые активы в размере 58,2 млрд руб.