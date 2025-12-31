Аэропорты Геленджика и Иваново приостановили полеты

В аэропортах Геленджика и Иваново (Южный) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняты ради безопасности полетов, уточнил Кореняко.

При этом для воздушного хаба Геленджика ограничения стали дополнительными к уже действующему NOTAM — аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Минобороны отчиталось о перехвате с 20:00 по 23:00 мск 27 дронов27 дронов, в том числе трех — над Московским регионом, включая два, летевших в сторону Москвы.

На этом фоне ограничения вводились в аэропорту Внуково. Чуть позже 22:00 их сняли.