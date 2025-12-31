Аэропорты Геленджика и Иваново приостановили полеты
В аэропортах Геленджика и Иваново (Южный) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняты ради безопасности полетов, уточнил Кореняко.
При этом для воздушного хаба Геленджика ограничения стали дополнительными к уже действующему NOTAM — аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Минобороны отчиталось о перехвате с 20:00 по 23:00 мск 27 дронов27 дронов, в том числе трех — над Московским регионом, включая два, летевших в сторону Москвы.
На этом фоне ограничения вводились в аэропорту Внуково. Чуть позже 22:00 их сняли.
