NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы

Силы США преследуют Bella 1 с 21 декабря. Экипаж, большая часть которого — выходцы из России, Индии и с Украины, недавно нарисовал на борту российский флаг, пишет NYT. По версии чиновников США, так экипаж хочет добиться защиты

Фото: Dmitri T / Shutterstock

Экипаж нефтетанкера Bella 1, который силы США преследуют после попытки задержания в Карибском бассейне 21 декабря, недавно нарисовал на борту российский флаг, «пытаясь претендовать на защиту со стороны России», сообщили The New York Times два американских чиновника. По словам одного из собеседников газеты, большая часть экипажа судна — выходцы из России, Индии и с Украины.

Силы США пытались задержать танкер в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Как писала NYT, Bella 1 направлялся за нефтью в Венесуэлу, а когда американские военные приблизились к нему вечером 20 декабря, на судне не было действующего национального флага, свидетельствующего о его принадлежности. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это делает танкер судном без гражданства и он может быть досмотрен в море в соответствии с международным законодательством.

Bloomberg сообщал, что танкер шел под флагом Панамы. При этом из данных сервиса отслеживания судов Marinetraffic следует, что Bella 1 ходит под флагом Гайаны. С 17 декабря у судна выключен ретранслятор, так что точно установить его местоположение невозможно. Тогда танкер находился в акватории Атлантического океана недалеко от островов Антигуа и Барбуда, в качестве пункта назначения указан остров Кюрасао.

Газета сообщала, что американские власти получили ордер на арест Bella 1 в связи с подозрениями в перевозке иранской нефти — из-за этого танкер с прошлого года находится в санкционных списках США.

Экипаж не позволил береговой охране США попасть на борт, поэтому американские силы запросили подмогу, писал Reuters. По информации агентства, к операции могут привлечь группу реагирования на угрозы морской безопасности, которая может высадиться с вертолетов.

27 декабря CNN сообщил, что хотя американские военные и береговая охрана продолжают преследовать «заржавевшее» судно без груза, власти США рассматривают как отказ от захвата, так и переброску дополнительных сил.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря объявил о полной блокаде подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. По его словам, США хотят вернуть нефть, которую Венесуэла «незаконно забрала» себе.

В декабре американские силы захватили два судна: 10 декабря — крупный танкер Skipper, 20 декабря — супертанкер Centuries с 2 млн баррелей сырой нефти. Трамп заявил, что Вашингтон оставит себе и суда, и нефть, которую они перевозили. «Возможно, мы продадим ее. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах», — сказал он.

Москва оказывает политическую помощь Каракасу и добивается роли посредника между США и Венесуэлой. 22 декабря после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Москва окажет поддержку и содействие Каракасу в противодействии блокаде со стороны США в рамках Совбеза ООН.