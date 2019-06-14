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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Финансы ,  
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Набиуллина сообщила о рисках для экономики при тратах ФНБ внутри страны
Если правительство решит тратить средства ФНБ внутри страны, это может привести к одномоментному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности, заявила Эльвира Набиуллина. Экономика вновь будет зависеть от цен на нефть
Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Возможное изменение схемы расходования российских резервов может привести к укреплению рубля и росту уязвимости российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Пересмотр планов по ФНБ

О том, что правительство может начать тратить средства Фонда национального благосостояния внутри страны, на прошлой неделе заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Объем ликвидных средств ФНБ, который формируется за счет сверхдоходов от нефти дороже $40, к концу года должен достичь 7% ВВП. После этого власти получат право инвестировать средства выше этой отметки (раньше у них не было такой возможности). Изначально Минфин планировал не тратить эти средства внутри страны, чтобы не нарушить макроэкономический баланс. В министерстве, в частности, хотели поддерживать кредитами из ФНБ покупателей российской несырьевой продукции за рубежом, рассказывал замминистра финансов Владимир Колычев.

Однако сейчас в правительстве обсуждают сценарий инвестирования внутри страны. По словам Силуанова, для проектов, на которые могут задействовать резервы, будут разработаны специальные критерии. Речь не идет о том, чтобы инвестировать все средства ФНБ свыше 7% во внутреннюю экономику, заверял он. Конкретного портфеля проектов пока нет.

Помимо вложений ФНБ в проекты за рубежом, Минфин также планировал расширить список активов, в которые можно инвестировать резервы, по примеру Норвежского суверенного фонда. По словам Силуанова, власти не будут отказываться от этих планов.

Предложения правительства ведут к изменениям бюджетного правила (механизм закупок валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40 за барр. и направлению их в резервы), следует из слов Набиуллиной: «Они могут привести к прямому или косвенному изменению цены отсечения, что приведет к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности наших товаров. Либо может быть ослаблен стабилизирующий механизм бюджетного правила, что способно вновь повысить уязвимость российской экономики к колебаниям внешней конъюнктуры».

«Кроме того, пороговый уровень в 7% ВВП был определен достаточно давно, и стоит еще раз проанализировать, достаточно ли этого объема ликвидных активов для того, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий», — добавила она.

Споры вокруг бюджетного правила активно велись еще в прошлом году. Алексей Кудрин, впоследствии ставший главой Счетной палаты, предлагал повысить цену отсечения с $40 до $45 за баррель (доходы свыше этой отметки не идут в экономику, а направляются в резервы). Но Минфин настоял, чтобы бюджетное правило не менялось.

Если нефтегазовые доходы бюджета после достижения ликвидной части ФНБ 7% будут расходовать в полном объеме, «это означает, что мы восстанавливаем зависимость внутренний показателей от изменения цены на нефть», предупредила в пятницу Набиуллина. Даже если тратить только часть этих допдоходов, по сути это будет равнозначно повышению цены отсечения.

«Это может привести к одноразовому, одномоментному повышению реального курса рубля, некоторому снижению конкурентоспособности наших компаний. Но, в принципе, эффект стабилизурующий у правила останется», — пояснила председатель ЦБ. Если же власти все-таки решат инвестировать средства ФНБ внутри страны, эти вложения должны вести к повышению потенциальных темпов экономического роста, подчеркнула Набиуллина: «Тогда проинфляционного эффекта будет меньше, и нам не нужно будет реагировать денежно-кредитной политикой».

Автор: Антон Фейнберг
При участии: Татьяна Ломская
Теги: ФНБ, инфляция, Эльвира Набиуллина
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