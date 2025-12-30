Внучка Джона Кеннеди умерла в возрасте 35 лет

У Татьяны Шлоссберг был острый миелоидный лейкоз. Она была журналисткой и критиковала своего кузена — министр здравоохранения Кеннеди-младшего за отношение к вакцинам и сокращение финансирования исследований в области онкологии

Татьяна Шлоссберг (Фото: Craig Barritt / Getty Images)

Журналистка и писательница, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет, передает телеканал NBC. В ноябре она рассказала, что у нее онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз. Шлоссберг было 35 лет.

«Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении семьи.

Диагноз Шлоссберг поставили в 2024 году, она написала об этом в журнале The New Yorker месяц назад, После рождения второго ребенка врач заметил у женщины аномально высокое количество лейкоцитов и назначил дополнительные анализы. Шлоссберг прошла химиотерапию и пересадку костного мозга.

«Во время последнего клинического исследования мой врач сказал мне, что он сможет продлить мне жизнь примерно на год», – отмечала она.

Татьяна Шлоссберг – дочь художника Эдвина Шлоссберга и дипломата Кэролайн Кеннеди, старшей дочери 35-го президента США Джона Кеннеди. NBC называет ее опытным и уважаемым журналистом. Она писала на экологические темы, публиковалась в том числе в изданиях The New York Times, The Atlantic и The Washington Post. В 2019 году вышла ее книга «Незаметное потребление: воздействие на окружающую среду, о котором вы не подозреваете».

Шлоссберг при жизни выступала с критическими заявлениями в адрес своего кузена – Роберта Кеннеди-младшего, занимающего в администрации президента США Дональда Трампа пост министра здравоохранения. Она указывала, что он сократил финансирование Национальных институтов здравоохранения на миллиарды долларов, в том числе в сфере исследования мРНК-вакцин, которые могли бы использоваться для лечения некоторых видов рака.

«Я беспокоилась об испытаниях, которые были моим единственным шансом на ремиссию», – отмечала Шлоссберг.

Она также критиковала Кеннеди-младшего за его скептическое отношение к вакцинам. «Бобби, вероятно, не помнит миллионы людей, парализованных или погибших от полиомиелита до появления вакцины», – подчеркивала журналистка.