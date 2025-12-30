 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Внучка Джона Кеннеди умерла в возрасте 35 лет

У Татьяны Шлоссберг был острый миелоидный лейкоз. Она была журналисткой и критиковала своего кузена — министр здравоохранения Кеннеди-младшего за отношение к вакцинам и сокращение финансирования исследований в области онкологии
Татьяна Шлоссберг
Татьяна Шлоссберг (Фото: Craig Barritt / Getty Images)

Журналистка и писательница, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет, передает телеканал NBC. В ноябре она рассказала, что у нее онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз. Шлоссберг было 35 лет.

«Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении семьи.

Диагноз Шлоссберг поставили в 2024 году, она написала об этом в журнале The New Yorker месяц назад, После рождения второго ребенка врач заметил у женщины аномально высокое количество лейкоцитов и назначил дополнительные анализы. Шлоссберг прошла химиотерапию и пересадку костного мозга.

«Во время последнего клинического исследования мой врач сказал мне, что он сможет продлить мне жизнь примерно на год», – отмечала она.

Умерла первая женщина — премьер-министр Бангладеш Халеда Зиа
Общество
Халеда Зиа

Татьяна Шлоссберг – дочь художника Эдвина Шлоссберга и дипломата Кэролайн Кеннеди, старшей дочери 35-го президента США Джона Кеннеди. NBC называет ее опытным и уважаемым журналистом. Она писала на экологические темы, публиковалась в том числе в изданиях The New York Times, The Atlantic и The Washington Post. В 2019 году вышла ее книга «Незаметное потребление: воздействие на окружающую среду, о котором вы не подозреваете».

Шлоссберг при жизни выступала с критическими заявлениями в адрес своего кузена – Роберта Кеннеди-младшего, занимающего в администрации президента США Дональда Трампа пост министра здравоохранения. Она указывала, что он сократил финансирование Национальных институтов здравоохранения на миллиарды долларов, в том числе в сфере исследования мРНК-вакцин, которые могли бы использоваться для лечения некоторых видов рака.

«Я беспокоилась об испытаниях, которые были моим единственным шансом на ремиссию», – отмечала Шлоссберг.

Она также критиковала Кеннеди-младшего за его скептическое отношение к вакцинам. «Бобби, вероятно, не помнит миллионы людей, парализованных или погибших от полиомиелита до появления вакцины», – подчеркивала журналистка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Джон Кеннеди рак
Материалы по теме
Внучка Кеннеди рассказала о неизлечимом заболевании
Общество
В США раскрыли содержание советского досье об убийстве президента Кеннеди
Политика
Ответственный за вакцины чиновник уволился после критики Кеннеди-младшего
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Начались рекордные за десятилетие январские праздники Общество, 00:01
Кабмин утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов Общество, 30 дек, 23:42
Что такое государственный бюджет База знаний, 30 дек, 23:17
Воробьев сообщил о взрыве и пострадавшем при атаке 21 дрона Политика, 30 дек, 23:14
Суд вынес приговор семи фигурантам дела о пытках в саратовской больнице Общество, 30 дек, 23:13
Внучка Джона Кеннеди умерла в возрасте 35 лет Общество, 30 дек, 22:44
NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы Политика, 30 дек, 22:35
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Зеленский заявил об обсуждении с Трампом размещения миротворцев из США Политика, 30 дек, 22:25
Зеленский рассказал, что заболел после переговоров с Трампом в США Общество, 30 дек, 22:14
В Запорожье больше 100 тыс. человек остались без света из-за ударов ВСУ Политика, 30 дек, 22:06
ЦБ рассказал, чего ждать в 2026 году Финансы, 30 дек, 21:57
Радулов третьим в истории КХЛ сделал 500 результативных передач Спорт, 30 дек, 21:36
Использование воздушного пространства близ Внуково временно ограничили Политика, 30 дек, 21:22
Силы ПВО сбили 109 беспилотников за четыре часа Политика, 30 дек, 21:02