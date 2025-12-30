 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Кабмин утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Правительство России утвердило свод правил проведения сборов граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве, для защиты важных объектов. Постановление опубликовано на портале правовых актов.

В постановлении правительства говорится, что резервистов, направленных на спецсборы, запрещено привлекать «к исполнению иных обязанностей». Документ закрепляет максимальный возможный срок сборов для резервиста в течение года (шесть месяцев), правила начала и окончания сборов и другое.

Днем 30 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому резервистов направят в 2026 году на защиту критически важных объектов жизнеобеспечения. Путин также поручил правительству определить перечень критически важных объектов.

Резервисты — это граждане из числа состоящих в запасе, которые подписали контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный людской резерв. Стать резервистом могут те, кто прошел военную службу либо завершил обучение в военном учебном центре (ранее — военные кафедры) при вузе.

Закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов был подписан в начале ноября.

Как объяснило Минобороны, резервистам во время мероприятий по направлению на сборы возместят их средний заработок, расходы на дорогу (к военкомату, пункту сбора и обратно) и на аренду жилья, а также командировочные.

Резервисты, проходящие сборы, будут получать также денежное довольствие. Общая продолжительность участия резервистов в сборах не может превышать шести месяцев в течение года. Время, проведенное на сборах, учитывается в общем сроке военной службы, уточнило ведомство.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

