Общество⁠,
Суд вынес приговор семи фигурантам дела о пытках в саратовской больнице

Суд вынес приговор семи фигурантам дела о пытках в саратовской тюремной больнице
Фото: Суды общей юрисдикции Московской области
Фото: Суды общей юрисдикции Московской области

Московский областной суд вынес приговор в отношении семи фигурантов дела о пытках в Саратовской туберкулезной тюремной больнице (ОТБ-1) регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

По данным суда, не позднее 1 июня 2019 года начальник учреждения Петр Гаценко, начальник отдела безопасности Сергей Мальцев и некоторые другие сотрудники УФСИН решили создать организованную группу.

Целью было систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений в отношении осужденных для их запугивания, поддержания режима, получения информации о взаимоотношениях между заключенными и вымогательства денег.

К участию в группе были привлечены осужденные из числа так называемых «активистов», сотрудничавших с администрацией учреждения. Они действовали по указаниям Гаценко и Мальцева: получали задания в отношении конкретных осужденных, распределяли роли между исполнителями, определяли время и место преступлений, фиксировали происходящее на видео и сами участвовали в противоправных действиях.

Во ФСИН сообщили, что священников назначат в воспитательных колониях
Политика
Аркадий Гостев

Как установил суд, участники группы совершали в отношении других осужденных насильственные действия сексуального характера, вымогательство, а в ряде случаев — убийства. Эти действия, по материалам дела, использовались для устрашения и получения информации о возможном бунте в учреждении.

Суд признал всех фигурантов виновными. Например, Гаценко получил 21 год колонии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286), насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 132), убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105) и вымогательстве, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса).

Мальцеву суд назначил 16 лет колонии по п. «в» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 2 ст. 132, ч. 3 ст. 163 УК.

Среди других фигурантов числится, в том числе, Ананьева С.А., которого приговорили к пожизненному лишению свободы.

В ноябре 2021 года правозащитники опубликовали видео с пытками заключенных, которые были сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. Насилие совершали осужденные-«активисты» по указанию сотрудников ФСИН, в отношении тех, кто отказывался сотрудничать с администрацией, утверждали правозащитники. Видео передал бывший заключенный Сергей Савельев, позже объявленный в розыск по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации и уехавший из России. После публикаций СК возбудил несколько уголовных дел.

Александра Озерова, Софья Полковникова
ФСИН Московская область пытки
