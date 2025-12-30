Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу

В финале норвежец победил Нодирбека Адбусатторова из Узбекистана. Карлсен выиграл турнир в четвертый раз подряд. Ранее он также завоевал титул на чемпионате мира по быстрым шахматам

Магнус Карлсен (Фото: IMAGO / NOUSHAD THEKKAYIL / Global Look Press)

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу. Турнир прошел в Дохе (Катар).

В финале норвежец победил Нодирбека Адбусатторова из Узбекистана со счетом 2,5:1,5.

В отборочной стадии из 19 раундов, по итогам которой четыре лучших шахматиста вышли в плей-офф, лучшим был Арджун Эригайси из Индии (15 очков), опередивший американца Фабиано Каруану (14), Карлсена (13,5) и Адбусатторова (13).

В полуфинале Карлсен победил Каруану, Адбусатторов — Эригайси.

Ранее норвежец выигрывал чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и 2024 (совместно с россиянином Яном Непомнящим) годах.

Из россиян лучшим на ЧМ по блицу стал Максим Матлаков — девятое место. У женщин Валентина Гунина заняла пятое место, чемпионкой мира в третий раз стала Бибисара Асаубаева из Казахстана, победившая в финале украинку Анну Музычук (2,5:1,5).

Ранее в Дохе прошел чемпионат мира по рапиду. Женский турнир выиграла россиянка Александра Горячкина, у мужчин лучшим в шестой раз в карьере стал Карлсен.