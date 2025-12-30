ЦБ рассказал, чего ждать в 2026 году

По прогнозу ЦБ, инфляция к концу 2026 года снизится до 4–5%, это позволит снижать ключевую ставку. Экономика, по оценке регулятора, уже переходит «к более спокойному и сбалансированному развитию» и вырастет на 0,5–1,5%

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ в 2025 году взял курс на понижение ключевой ставки и в 2026-м он будет аккуратным и постепенным, сообщила пресс-служба регулятора, отвечая в телеграм-канале на вопрос пользователей, чего ждать в следующем году.

«В сказочном мире мы бы заглянули в волшебный новогодний шар, чтобы увидеть будущее. Но в реальности опираемся на цифры, расчеты и предпосылки развития экономики — и этот подход работает», — отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что инфляция уже замедляется и поэтому начато снижение ставки — с июня по декабрь она уменьшилась на 5 процентных пунктов, до 16% годовых. Устойчивое замедление инфляции позволит постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений, указывает Банк России.

К концу 2026 года, по прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 4–5%, а затем закрепится вблизи цели 4%. «А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — объясняет регулятор.

Экономика, как указывает ЦБ, переходит «к более спокойному и сбалансированному развитию»: в 2026 году она вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что видит возможности для снижения ключевой ставки в 2026 году. По прогнозу регулятора, средняя по году будет 13–15%. В то же время глава Банка России говорила, что переход к нейтральной — на уровне 7,5–8,5% — произойдет в 2027-м.

ЦБ в последний раз снизил ключевую ставку на заседании 19 декабря с 16,5 до 16% годовых. Регулятор указывал, что в октябре—ноябре рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 4,6% в пересчете на год после 6,6% в третьем квартале 2025 года.

Сохранение ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев, до марта, на фоне замедления роста экономики может оказаться неоправданным, следовало из резюме обсуждения совета директоров ЦБ. Среди возможных последствий такого решения — чрезмерное охлаждение экономики и серьезное отклонение инфляции от целевого уровня, говорилось в документе.