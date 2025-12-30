Воробьев сообщил о взрыве и пострадавшем при атаке 21 дрона

В Подмосковье за 30 декабря сбили 21 дрон, один из них упал в деревне под Волоколамском, пострадал 57-летний мужчина, сообщил Воробьев. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями спины и руки, его состояние стабильно

За сегодняшний день в Подмосковье сбили 21 дрон в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что силы ПВО продолжают работу.

Один из сбитых беспилотников около 19:00 мск упал в деревне Пагубино Волоколамского округа, в результате произошел взрыв, пострадал 57-летний мужчина, рассказал глава региона.

«Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет. Медики оперативно оказали необходимую помощь, провели обследования и первичную обработку ран. С осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы», — написал Воробьев в телеграм-канале.

«На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы», — уточнил он.

Столичный мэр Сергей Собянин в период с 18:09 по 21:29 мск сообщил о пяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. Минобороны отчиталось, что с 16:00 до 20:00 мск на российскими регионами были сбиты 109 дронов. По данным ведомства, над Московским регионом за этот период уничтожили восемь беспилотников, из них три летели на Москву.

На этом фоне в аэропорту Внуково вводили ограничения на полеты. С 21:33 мск авиагавань не принимала и не отправляла рейсы. Меры сняли в 22:10.