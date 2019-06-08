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Силуанов допустил траты резервов из ФНБ внутри страны
Власти задумались над тем, чтобы инвестировать средства из Фонда национального благосостояния внутри страны. Раньше в Минфине исключали такой сценарий, так как он может влиять на курс рубля и инфляцию
Антон Силуанов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Правительство не планировало тратить внутри страны накопившиеся за счет высоких цен на нефть резервы, чтобы не нарушать макроэкономический баланс. Но сейчас власти задумались над тем, чтобы расходовать их на внутрироссийские проекты, а не зарубежные. Об этом журналистам на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, который формируется за счет сверхдоходов от нефти дороже $40, к концу года должен достичь 7% ВВП. После этого власти смогут инвестировать средства выше этой отметки (раньше у них не было такой возможности).

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Замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что Минфин изменит нормативную базу регулирования ФНБ (сейчас его можно инвестировать лишь в низкорискованные активы). В частности, по примеру Норвежского суверенного фонда власти намерены расширить список активов, в которые разрешено вкладывать средства ФНБ. Кроме того, они готовятся поддерживать кредитами из ФНБ покупателей российской несырьевой продукции за рубежом, рассказывал Колычев в начале апреля.

«Это должны быть не внутренние инфраструктурные проекты, а что-то вне России, иначе будет влияние на внутренние макроусловия, курс, инфляцию, процентные ставки — и при этом что-то более доходное, чем резервные активы, в которые вкладываются первые 7%», — заявлял Колычев.

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Но теперь в правительстве обсуждают сценарий инвестирования внутри страны, следует из слов Силуанова. Впрочем, в какой-то мере это «эмиссионное вложение денег», признал министр: «То же самое, как когда Центральный банк вкладывал деньги в оздоровление банков». Он отметил, что правительство договорилось координировать такие вложения с ЦБ. «Если мы будем активно тратить средства ФНБ, то мотивация снижать ключевую ставку у Центрального банка будет снижаться», — сказал Силуанов.

Как готовятся власти

Критерии к проектам, на которые могут задействовать резервы, властям еще предстоит определить, указал первый вице-премьер: «Эти ресурсы, во-первых, надо беречь с точки зрения сохранения резервов. Во-вторых, мы должны смотреть на влияние на денежную ситуацию». Речь не идет о том, чтобы инвестировать все средства ФНБ свыше 7% во внутреннюю экономику, заверил он.

Но, например, ФНБ может выступить одним из инвесторов в газохимический комплекс в Усть-Луге (наряду с ВЭБом, ВТБ, Газпромбанком, «Русгаздобычей»). Если вложения в Усть-Лугу из ФНБ будут, они привлекут и частные инвестиции, считает первый вице-премьер. Неправильно «сидеть на деньгах, когда извне притоков инвестиций не так много», сказал Силуанов.

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В целом инвестировать из резервов правительство сможет не раньше следующего года. С критериями к проектам определятся в этом году. Конкретного портфеля проектов для ФНБ пока нет, заверил Силуанов. При этом Минфин по-прежнему не исключает инвестиции из ФНБ по «норвежскому» сценарию, но акции — волатильный и рисковый инструмент, добавил чиновник.

Международный валютный фонд ранее предлагал не тратить российские резервы внутри страны, а инвестировать их преимущественно в гособлигации развитых стран. Вкладывать резервы в качественные активы нужно, «чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности», считает МВФ.
 

Авторы: Антон Фейнберг, Артем Филипенок, Константин Нагаев
Теги: Антон Силуанов, ФНБ, траты
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