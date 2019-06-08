Силуанов допустил траты резервов из ФНБ внутри страны

Власти задумались над тем, чтобы инвестировать средства из Фонда национального благосостояния внутри страны. Раньше в Минфине исключали такой сценарий, так как он может влиять на курс рубля и инфляцию

Антон Силуанов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Правительство не планировало тратить внутри страны накопившиеся за счет высоких цен на нефть резервы, чтобы не нарушать макроэкономический баланс. Но сейчас власти задумались над тем, чтобы расходовать их на внутрироссийские проекты, а не зарубежные. Об этом журналистам на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, который формируется за счет сверхдоходов от нефти дороже $40, к концу года должен достичь 7% ВВП. После этого власти смогут инвестировать средства выше этой отметки (раньше у них не было такой возможности).

Замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что Минфин изменит нормативную базу регулирования ФНБ (сейчас его можно инвестировать лишь в низкорискованные активы). В частности, по примеру Норвежского суверенного фонда власти намерены расширить список активов, в которые разрешено вкладывать средства ФНБ. Кроме того, они готовятся поддерживать кредитами из ФНБ покупателей российской несырьевой продукции за рубежом, рассказывал Колычев в начале апреля.

«Это должны быть не внутренние инфраструктурные проекты, а что-то вне России, иначе будет влияние на внутренние макроусловия, курс, инфляцию, процентные ставки — и при этом что-то более доходное, чем резервные активы, в которые вкладываются первые 7%», — заявлял Колычев.