Военная операция на Украине⁠,
0

Число уничтоженных на подлете к Москве дронов выросло до пяти

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
О пятом сбитом беспилотнике Собянин сообщил в 21:49 мск. Четвертый дрон уничтожили за час до этого, остальные три — в период с 18:09 до 18:45 мск
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО сбили на подлете к Москве пятый за сутки беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 21:49 мск в своем телеграм-канале.

За час до этого, в 20:48 мск, средства противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон, летевший на Москву.

На подлете к Москве сбили три беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России

До этого меньше чем за час, в период с 18:09 до 18:45 мск, на подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника. Мэр не уточнил, есть ли какие-либо последствия от падения обломков сбитых дронов.

Кроме этого, с 16:48 мск в аэропорту Калуги (Грабцево) действуют ограничения на полеты. Воздушная гавань находится в 179 км от Москвы.

Полина Харчевникова
Москва беспилотники Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
