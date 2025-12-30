Использование воздушного пространства близ Внуково временно ограничили

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Близ аэропорта Внуково ввели ограничение на использование воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Прием и выпуск самолетов будет осуществляться по согласованию. Кореняко предупредил, что в связи с ограничениями в расписании рейсов возможны корректировки.

Помимо этого, прием и выпуск самолетов приостановлен в аэропорту Калуги.

Аэропорты России регулярно вводят ограничения на фоне угрозы ударов беспилотниками.

В период с 16:00 до 20:00 над Московским регионом сбили восемь дронов, позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один аппарат, летевший на столицу.