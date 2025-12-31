 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

Начались рекордные за десятилетие январские праздники

Сюжет
Новый год 2026
Новогодние праздники продлятся 12 дней за счет переноса выходных с 3 и 4 января

С 31 декабря в России начались новогодние праздники, которые продлятся 12 дней и станут самыми продолжительными за последние 12 лет, следует из производственного календаря.

Традиционно начиная с 2013 года продолжительность новогодних каникул для жителей страны обычно не превышала 10-11 дней. До этого момента самыми длинными считались каникулы 2015 года, когда россияне отдыхали 11 дней — с 1 по 11 января. Это было обусловлено переносом выходного дня с 3 января на пятницу, 9 января, а 10 и 11 января выпадали на субботу и воскресенье соответственно.

За последние 12 лет самые короткие новогодние каникулы пришлись на 2014 год, продлившись всего восемь дней — с 1 по 8 января (31 декабря 2013 года тогда было рабочим днем).

Перед 12-дневным отдыхом россиян ожидают всего два рабочих дня — 29 и 30 декабря. Затем, в среду, 31 декабря, начнутся новогодние каникулы.

Министр труда Антон Котяков ранее пояснил, что длительность новогодних каникул и выходной 31 декабря формируются за счет переноса дней. В 2026 году выходные 3 и 4 января будут перенесены на 9 января и 31 декабря. По законодательству, нерабочими праздничными днями являются 1–6 и 8 января (новогодние каникулы) и 7 января (Рождество).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
праздники Январь Новый год каникулы
Материалы по теме
Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники
Общество
На финишной прямой: как дожить до праздников и не перегореть
Образование
Билеты на новогодние шоу подорожали из-за «праздничного масштаба»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Spiegel узнал о предупреждениях Зеленскому от лидеров Европы из-за Трампа Политика, 01:30
В США пообещали изучить разведданные об атаке на резиденцию Путина Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Захарова призвала «горячие головы» отказаться от ударов по Ирану Политика, 00:44
Аэропорты Геленджика и Иваново приостановили полеты Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Военные сбили 27 дронов над Россией за три часа Политика, 00:09
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Начались рекордные за десятилетие январские праздники Общество, 00:01
Кабмин утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов Общество, 30 дек, 23:42
Что такое государственный бюджет База знаний, 30 дек, 23:17
Воробьев сообщил о взрыве и пострадавшем при атаке 21 дрона Политика, 30 дек, 23:14
Суд вынес приговор семи фигурантам дела о пытках в саратовской больнице Общество, 30 дек, 23:13
Внучка Джона Кеннеди умерла в возрасте 35 лет Общество, 30 дек, 22:44
NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы Политика, 30 дек, 22:35