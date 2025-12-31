Начались рекордные за десятилетие январские праздники

Новогодние праздники продлятся 12 дней за счет переноса выходных с 3 и 4 января

С 31 декабря в России начались новогодние праздники, которые продлятся 12 дней и станут самыми продолжительными за последние 12 лет, следует из производственного календаря.

Традиционно начиная с 2013 года продолжительность новогодних каникул для жителей страны обычно не превышала 10-11 дней. До этого момента самыми длинными считались каникулы 2015 года, когда россияне отдыхали 11 дней — с 1 по 11 января. Это было обусловлено переносом выходного дня с 3 января на пятницу, 9 января, а 10 и 11 января выпадали на субботу и воскресенье соответственно.

За последние 12 лет самые короткие новогодние каникулы пришлись на 2014 год, продлившись всего восемь дней — с 1 по 8 января (31 декабря 2013 года тогда было рабочим днем).

Перед 12-дневным отдыхом россиян ожидают всего два рабочих дня — 29 и 30 декабря. Затем, в среду, 31 декабря, начнутся новогодние каникулы.

Министр труда Антон Котяков ранее пояснил, что длительность новогодних каникул и выходной 31 декабря формируются за счет переноса дней. В 2026 году выходные 3 и 4 января будут перенесены на 9 января и 31 декабря. По законодательству, нерабочими праздничными днями являются 1–6 и 8 января (новогодние каникулы) и 7 января (Рождество).