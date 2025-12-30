Силы ПВО сбили 109 беспилотников за четыре часа

Фото: Минобороны России

За четыре часа силы ПВО уничтожили над Россией 109 дронов, сообщает Минобороны.

В период с 16:00 до 20:00 больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — там было уничтожено 80 аппаратов. Еще десять дронов перехватили над Калужской областью и восемь — над Московским регионом, три из них летели на Москву.

Семь беспилотников уничтожили над Курской областью, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Смоленской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале отчитался, что в результате налета никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В период с 16:00 до 20:00 прием и отправку рейсов приостановили в аэропорту Калуги.

В 20:48 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит еще один дрон.