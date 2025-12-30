Что такое государственный бюджет

Сотрудники Государственной фельдъегерской службы (ГФС) подготавливают в Доме правительства России коробки с документами и материалами проекта федерального бюджета для отправки в Госдуму (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Содержание:

Государственный бюджет — это централизованный фонд денежных средств государства, предназначенный для финансового обеспечения его функций и обязательств. Он аккумулирует доходы и распределяет расходы в рамках установленного бюджетного процесса.

Через госбюджет исполняется экономическая политика страны, социальные обязательства и приоритеты развития. Аналогичные механизмы используют и казначейства государств с разным уровнем экономического развития, хотя конкретные модели могут отличаться.

В конце декабря 2025 года российский Минфин подвел итоговую оценку основных параметров госбюджета на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы. По предварительной оценке ведомства, доходы бюджета в 2026 году составят 40,28 трлн руб., в 2027-м и 2028-м — 42,9 трлн и 45,87 трлн руб. Расходы достигнут 44 трлн, 46,1 трлн и почти 49,4 трлн руб. по годам соответственно.

Как формируется бюджет

Государственный бюджет России

Как формируется государственный бюджет, определяет бюджетный процесс. Процесс включает планирование, рассмотрение, утверждение и исполнение.

Сначала власти оценивают экономическую ситуацию и рассчитывают, сколько денег могут получить и потратить. На этом этапе решают, какие задачи и проекты будут в приоритете.

Затем проект бюджета отправляют в парламент. Там его изучают, обсуждают и могут предложить изменения. После одобрения документ становится официальным планом на следующий год.

Когда бюджет утвержден, начинается его исполнение. Ответственные органы распределяют деньги по нужным направлениям и следят, чтобы расходы шли по плану. Регулярно собирают отчеты, чтобы видеть, как идут дела и при необходимости вносить поправки.

Государственный бюджет России формируется в соответствии с Бюджетным кодексом и федеральными законами о бюджете.

Бюджетная система России включает три уровня:

федеральный бюджет;

бюджеты субъектов России;

местные бюджеты.

Федеральный государственный бюджет собирает и распределяет основные денежные ресурсы страны. Он финансирует общегосударственные задачи: оборону, внешнюю политику, крупные инфраструктурные проекты, социальные программы федерального уровня и обслуживание государственного долга.

Региональные бюджеты (бюджеты субъектов России) получают средства из федеральной казны, собственных налоговых поступлений и других источников. Их основная задача — поддержка социально-экономического развития регионов, здравоохранения, образования и местной инфраструктуры.

Муниципальные бюджеты — это бюджеты городов и районов, которые занимаются финансированием местных нужд: содержание коммунальных служб, организация транспорта, благоустройство территорий и другие услуги, непосредственно влияющие на жизнь жителей.

Каждый уровень бюджета имеет свою ответственность и полномочия, но все они связаны общей системой, поддерживающей финансовую устойчивость страны и выполнение государственных функций.

Государственные бюджеты мировых государств

Государственные бюджеты государств могут сильно отличаться в зависимости от того, как в стране распределены финансовые полномочия между центром и регионами. Главный критерий различий — степень централизации бюджетной системы и самостоятельность местных властей.

В унитарных странах основные доходы собираются на уровне центрального правительства и оттуда же распределяются по регионам. Такая модель позволяет жестко контролировать расходы и выравнивать уровень финансирования между территориями, но оставляет регионам меньше свободы в принятии финансовых решений.

В федеративных государствах регионы обладают собственными источниками доходов и самостоятельно формируют значительную часть расходов. Федеральный центр отвечает за общегосударственные задачи, а региональные власти — за развитие территорий и социальные услуги, что делает бюджетную систему более гибкой.

В децентрализованных моделях ключевая роль отводится местным бюджетам. Муниципалитеты сами собирают значительную часть доходов и финансируют образование, транспорт, коммунальные услуги и другие сферы, напрямую влияющие на качество жизни населения.

Роль бюджета в экономике

Роль государственного бюджета состоит в обеспечении финансирования обязательств государства и регулировании экономической системы.

К основным функциям государственного бюджета относятся несколько взаимосвязанных направлений.

Распределительная функция связана с переразмещением доходов в экономике: государство собирает средства через налоги и направляет их на социальные выплаты, поддержку регионов и финансирование общественно значимых сфер. Это позволяет сглаживать различия в уровне доходов и обеспечивать доступ к базовым услугам. Объем и структура расходов напрямую отражают приоритеты экономической и социальной политики.

Регулирующая функция проявляется во влиянии бюджета на экономическую активность. Через увеличение или сокращение расходов, а также изменение налоговой нагрузки государство может стимулировать рост отдельных отраслей или, наоборот, сдерживать перегрев экономики.

Контрольная функция заключается в надзоре за тем, как используются бюджетные средства. Она направлена на предотвращение нецелевого расходования, повышение прозрачности и эффективности работы государственных органов.

Стабилизационная функция помогает смягчать экономические колебания. В периоды спада бюджет может поддерживать экономику дополнительными расходами, а в периоды роста — накапливать резервы.

Через эти функции государственный бюджет становится одним из ключевых инструментов реализации государственной политики и управления экономикой.

Структура бюджета России

Структура государственного бюджета включает доходы, расходы и источники финансирования дефицита.

Доходная часть отражает все поступления денег в бюджет и формируется за счет налоговых и неналоговых доходов и других поступлений. Она показывает финансовую базу государства и его способность выполнять взятые обязательства.

Расходная часть показывает направления использования этих денег и фиксирует приоритеты бюджетной политики на конкретный период (обычно год, но возможно и больше). Через расходы государство финансирует социальную сферу, экономику, оборону, государственное управление и иные публичные функции.

Источники финансирования дефицита фиксируют способы покрытия разницы между доходами и расходами, если она возникает. К ним относятся внутренние и внешние заимствования, использование резервов и иные финансовые инструменты, не относящиеся к текущим доходам бюджета.

Такая структура применяется как в федеральном государственном бюджете, так и на уровнях финансов регионов, муниципалитетов и городов, что помогает сопоставимости и прозрачности государственных финансов.

Доходы и расходы

Доходы государственного бюджета формируются за счет нескольких основных источников:

налоговые доходы (налоги и сборы);

неналоговые доходы (пошлины, штрафы, платежи);

доходы от государственной собственности;

внешние поступления и трансферты.

Соотношение этих источников зависит от структуры экономики и налоговой политики государства. Экономика России во многом опирается на сырьевые и государственные отрасли, а налоговая политика делает акцент на ресурсные и косвенные налоги, обеспечивая устойчивые поступления в казну.

Расходы государственного бюджета

Расходы госбюджета идут на финансирование ключевых функций государства. Основные направления включают:

социальную политику;

образование;

здравоохранение;

оборону и безопасность;

поддержку экономики и инфраструктуры;

обслуживание государственного долга.

Приоритеты расходов могут меняться в зависимости от экономической ситуации и стратегических задач.

Дефицит и профицит

Дефицит государственного бюджета означает превышение расходов над доходами. Он возникает, когда государство сознательно тратит больше, чем зарабатывает, например во время экономического спада, при росте социальных выплат, поддержке экономики или запуске крупных инфраструктурных и оборонных проектов. Иногда дефицит становится следствием внешних шоков — падения цен на сырье или сокращения налоговых поступлений.

Профицит государственного бюджета означает превышение доходов над расходами. Такая ситуация складывается в периоды устойчивого экономического роста, высоких экспортных доходов или при жестком контроле за расходами. Профицит позволяет государству накапливать резервы, снижать долговую нагрузку или финансировать будущие обязательства без дополнительных заимствований.

Финансирование же дефицита строится вокруг нескольких базовых инструментов: заимствований на внутреннем и внешнем рынках, средств резервных фондов или перераспределения временно свободных ресурсов. Выбор способа зависит от состояния экономики, долговой политики и доступности финансовых рынков.

Источники финансирования бюджета: внутренние и внешние

Для покрытия дефицита используются внутренние и внешние источники финансирования. Государство привлекает средства разными способами в зависимости от экономической ситуации и доступности финансовых ресурсов.

К основным инструментам относятся государственные заимствования, когда средства привлекаются на внутреннем или внешнем рынках, а также выпуск государственных облигаций, которые позволяют занять деньги у инвесторов на определенный срок. В отдельных случаях используется резервные фонды, накопленные в более благоприятные периоды, чтобы снизить необходимость дополнительных заимствований.

Также могут привлекаться кредиты финансовых организаций, если это экономически оправданно и не создает избыточной долговой нагрузки. Выбор конкретных инструментов зависит от состояния финансовых рынков, уровня государственного долга и общей бюджетной политики.

Контроль за исполнением бюджета

Контроль за исполнением бюджета ведут:

органы казначейства;

Счетная палата;

контрольные органы субъектов России.

Контроль включает предварительную проверку, текущий мониторинг и последующий аудит. На этапе предварительной проверки оценивается обоснованность запланированных расходов и их соответствие бюджетному законодательству. Текущий мониторинг позволяет отслеживать движение средств в процессе исполнения бюджета и выявлять отклонения от утвержденных параметров.

Последующий аудит проводится после завершения отчетного периода и направлен на оценку эффективности и целевого использования бюджетных средств, а также на анализ достигнутых результатов и выявление системных проблем.