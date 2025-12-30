В Запорожье больше 100 тыс. человек остались без света из-за ударов ВСУ

Более 117,1 тыс. человек отключены от электроснабжения в Запорожской области после более чем двадцати ударов ВСУ по энергетической системе региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона проверил работу медицинских организаций и отметил, что они работают в штатном режиме.

«Работают резервные источники питания, медицинский персонал находится на своих рабочих местах, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава городского округа Мелитополь Сергей Золотарев сообщил, что специалисты частично восстановили электричество и продолжают поэтапный запуск котельных.

Материал дополняется.