Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Владимиру Александровичу надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение. С президентом [России Владимиром] Путиным обсуждали, не стану говорить — президент сам скажет. Хорошее предложение», — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что руководителям трех славянских государств нужно договориться о завершении конфликта на Украине. «Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — заключил президент Белоруссии.

