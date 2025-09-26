Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 1311-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в «антивенгерской одержимости». Так он прокомментировал заявление президента Украины о нарушении воздушного пространства страны дронами-разведчиками возле границы с Венгрией.
«Президент [Зеленский] сходит с ума от своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего нет», — сказал Сийярто.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Владимиру Александровичу надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение. С президентом [России Владимиром] Путиным обсуждали, не стану говорить — президент сам скажет. Хорошее предложение», — рассказал он.
Лукашенко подчеркнул, что руководителям трех славянских государств нужно договориться о завершении конфликта на Украине. «Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — заключил президент Белоруссии.
Если Венгрия откажется от российских нефти и газа, то ее экономика «окажется на коленях», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан американскому президенту Дональду Трампу.
Орбан указал на доклад Международного валютного фонда, по данным которого прекращение поставок в Венгрию российских нефти и газа приведет к падению объемов производства страны «в течение минуты» на 4%. «Это означает, что венгерская экономика будет поставлена на колени», — пояснил он.
В отношении владельца и генерального директора белгородской строительной компании «Максанг» Юрия Лицавкина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Столичный суд отправил коммерсанта под домашний арест, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.
По словам одного из собеседников, задержание Лицавкина связано с расследованием дела бывшего заместителя губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова, которого обвиняют в особо крупной растрате.
По версии следствия, в период работы вице-губернатором и руководителем департамента строительства Белгородской области Базаров давал указания о согласовании с Минобороны закупки противотанковых надолбов в форме тетраэдров. Эти оборонительные сооружения, известные как «зубы дракона», изготавливались меньших размеров, чем предусматривалось техническим заданием.
Российский корабль «Янтарь» вызывает беспокойство у НАТО, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на слова одного из высокопоставленных командующих НАТО.
«[«Янтарь»] — это инструмент, который Россия использует, чтобы <...> не дать нам уснуть», — заявил ранее в этом году один из высокопоставленных командующих НАТО.
Он отметил, что альянс «очень внимательно следит» за этим кораблем.
В январе 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что деятельность «Янтаря» не приветствуется. Тогда корабль заметили в Ла-Манше. В частности, Хили отметил «усиление опасений», которые связаны с возможной дестабилизацией работы подводных кабелей и другой важной инфраструктуры.
Владимир Зеленский сообщил о венгерских дронах-разведчиках в воздушном пространстве Украины.
«Предварительно, они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте», — написал он в телеграм-канале.
В Черниговской области повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои со светом, работает ПВО, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
Украина создает новую систему ПВО в составе ВВС — из беспилотных дронов-перехватчиков, заявил главнокомандующий Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский.
«Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают [российские беспилотники] <...> с высокой эффективностью — 70% и более», — сказал он (цитата по украинскому изданию «Страна»).
Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента Великобритании, следует из заявления российского МИД.
«В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране», — говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали «решительный и жесткий отпор» в ответ на любые попытки «дискредитации и изоляции» России со стороны Великобритании.
Украинский беспилотник атаковал деревню Гирьи в Курской области, осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки получил 66-летний мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«В состоянии средней степени тяжести его доставляют в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы поставить его на ноги», — уточнил он в своем телеграм-канале.
Президент Румынии Никушор Дан не увидел рисков распространения военного конфликта за пределы Украины, но заявил о необходимости принять меры по «сдерживанию». По его словам, Европа с этим справляется.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения, в том числе насчет своей энергетики. Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что европейские страны должны отказаться от российских энергоносителей.
«Нам не нужно, чтобы кто-либо из нас принимал аргументы другого; каждый делает то, что считает нужным», — сказал Орбан (цитата по Vilaggazdasag).
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о кредите Украине в размере €140 млрд под замороженные российские активы. Об этом пишет агентство Belga.
По словам де Вевера, арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» — не только для Бельгии, но и для всего ЕС.
«Если страны-члены поймут, что деньги <...> могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным, то могут принять решение о выводе своих резервов», — добавил де Веер.
Самый большой объем российских активов — около €170 млрд — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии в виде ценных бумаг. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил важность разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 25 сентября в Кремле.
«Это была очень важная беседа с президентом», — приводит «РИА Новости» его слова.
Гросси добавил, что необходимо принять меры, чтобы избежать ядерного инцидента в контексте конфликта с Украиной.
Россия заинтересована в том, чтобы принять участие в расследовании по делу о подрывах газопроводов системы «Северный поток», заявил Дмитрий Песков.
«Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели», — сказал он.
Песков добавил, что Кремль надеется на завершение расследования, при этом отметив, что подрывы не были бы возможны без косвенного участия США.
«Кто, скажем так, потворствовал этому, — очевидно, что без ведома администрации президента [Джо] Байдена в США такие действия со стороны Украины были бы невозможны», — считает пресс-секретарь президента России.
Также он подчеркнул, что взорванные трубы «Северного потока» можно починить, однако со временем они приходят в негодность.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил «хороший компромисс» в вопросе территорий. По его словам, Украина готова в будущем обсуждать возвращение территорий, если не сможет вернуть утраченные территории к тому моменту, когда будет достигнуто соглашение с Россией о прекращении огня.
«Мы готовы об этом говорить. Мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, а не при помощи оружия», — приводит Axios слова Зеленского.
Украинский президент при этом исключил, что Киев когда-либо признает эти земли российскими. Такой шаг со стороны властей стал бы «предательством» по отношению к живущим там людям, считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить ЕС в том, что он «хороший и удачливый вояка», поэтому «сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», прокомментировал Дмитрий Песков слова украинского лидера о бомбоубежищах для российской власти.
«Между тем, реальное положение дела на фронтах свидетельствует об обратном. С каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», — добавил пресс-секретарь президента России.
Дмитрий Песков связал со «сменой парадигмы в подходе к основам голосования» инициативу ЕС о продлении антироссийских санкций в обход Венгрии.
Обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство, беспочвенны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сколь либо убедительных доказательств этому представлено не было. Мы настаиваем на том, что все наши полеты военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами», — сказал он.
На вопрос о том, как Москва ответит в случае, если страны НАТО снова заявят о нарушениях и примут какие-то военные меры, Песков сказал, что об этом «даже не хочется говорить».
ВСУ нанесли удар по территории агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Курской области, пострадала сотрудница предприятия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, медики оказали всю необходимую помощь», — уточнил он в телеграм-канале.