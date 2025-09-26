 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Военная операция на Украине. Онлайн

Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 1311-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
19:00

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в «антивенгерской одержимости». Так он прокомментировал заявление президента Украины о нарушении воздушного пространства страны дронами-разведчиками возле границы с Венгрией.

«Президент [Зеленский] сходит с ума от своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего нет», — сказал Сийярто.

18:31

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Владимиру Александровичу надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение. С президентом [России Владимиром] Путиным обсуждали, не стану говорить — президент сам скажет. Хорошее предложение», — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что руководителям трех славянских государств нужно договориться о завершении конфликта на Украине. «Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — заключил президент Белоруссии.

18:26

Если Венгрия откажется от российских нефти и газа, то ее экономика «окажется на коленях», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан американскому президенту Дональду Трампу.

Орбан указал на доклад Международного валютного фонда, по данным которого прекращение поставок в Венгрию российских нефти и газа приведет к падению объемов производства страны «в течение минуты» на 4%. «Это означает, что венгерская экономика будет поставлена на колени», — пояснил он.

17:52

В отношении владельца и генерального директора белгородской строительной компании «Максанг» Юрия Лицавкина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Столичный суд отправил коммерсанта под домашний арест, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.

По словам одного из собеседников, задержание Лицавкина связано с расследованием дела бывшего заместителя губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова, которого обвиняют в особо крупной растрате.

По версии следствия, в период работы вице-губернатором и руководителем департамента строительства Белгородской области Базаров давал указания о согласовании с Минобороны закупки противотанковых надолбов в форме тетраэдров. Эти оборонительные сооружения, известные как «зубы дракона», изготавливались меньших размеров, чем предусматривалось техническим заданием.

17:05

Российский корабль «Янтарь» вызывает беспокойство у НАТО, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на слова одного из высокопоставленных командующих НАТО.

«[«Янтарь»] — это инструмент, который Россия использует, чтобы <...> не дать нам уснуть», — заявил ранее в этом году один из высокопоставленных командующих НАТО.

Он отметил, что альянс «очень внимательно следит» за этим кораблем.

В январе 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что деятельность «Янтаря» не приветствуется. Тогда корабль заметили в Ла-Манше. В частности, Хили отметил «усиление опасений», которые связаны с возможной дестабилизацией работы подводных кабелей и другой важной инфраструктуры.

16:07

Владимир Зеленский сообщил о венгерских дронах-разведчиках в воздушном пространстве Украины.

«Предварительно, они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте», — написал он в телеграм-канале.

16:01

В Черниговской области повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои со светом, работает ПВО, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

16:00

Украина создает новую систему ПВО в составе ВВС — из беспилотных дронов-перехватчиков, заявил главнокомандующий Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский.

«Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают [российские беспилотники] <...> с высокой эффективностью — 70% и более», — сказал он (цитата по украинскому изданию «Страна»).

15:41

Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента Великобритании, следует из заявления российского МИД.

«В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали «решительный и жесткий отпор» в ответ на любые попытки «дискредитации и изоляции» России со стороны Великобритании.

15:37

Украинский беспилотник атаковал деревню Гирьи в Курской области, осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки получил 66-летний мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В состоянии средней степени тяжести его доставляют в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы поставить его на ноги», — уточнил он в своем телеграм-канале.

15:24

Президент Румынии Никушор Дан не увидел рисков распространения военного конфликта за пределы Украины, но заявил о необходимости принять меры по «сдерживанию». По его словам, Европа с этим справляется.

15:22

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения, в том числе насчет своей энергетики. Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что европейские страны должны отказаться от российских энергоносителей.

«Нам не нужно, чтобы кто-либо из нас принимал аргументы другого; каждый делает то, что считает нужным», — сказал Орбан (цитата по Vilaggazdasag).

15:21

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о кредите Украине в размере €140 млрд под замороженные российские активы. Об этом пишет агентство Belga.

По словам де Вевера, арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» — не только для Бельгии, но и для всего ЕС.

«Если страны-члены поймут, что деньги <...> могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным, то могут принять решение о выводе своих резервов», — добавил де Веер.

Самый большой объем российских активов — около €170 млрд — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии в виде ценных бумаг. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.

15:20

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил важность разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 25 сентября в Кремле.

«Это была очень важная беседа с президентом», — приводит «РИА Новости» его слова.

Гросси добавил, что необходимо принять меры, чтобы избежать ядерного инцидента в контексте конфликта с Украиной.

15:18

Россия заинтересована в том, чтобы принять участие в расследовании по делу о подрывах газопроводов системы «Северный поток», заявил Дмитрий Песков.

«Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль надеется на завершение расследования, при этом отметив, что подрывы не были бы возможны без косвенного участия США.

«Кто, скажем так, потворствовал этому, — очевидно, что без ведома администрации президента [Джо] Байдена в США такие действия со стороны Украины были бы невозможны», — считает пресс-секретарь президента России.

Также он подчеркнул, что взорванные трубы «Северного потока» можно починить, однако со временем они приходят в негодность.

14:04

Президент Украины Владимир Зеленский допустил «хороший компромисс» в вопросе территорий. По его словам, Украина готова в будущем обсуждать возвращение территорий, если не сможет вернуть утраченные территории к тому моменту, когда будет достигнуто соглашение с Россией о прекращении огня.

«Мы готовы об этом говорить. Мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, а не при помощи оружия», — приводит Axios слова Зеленского.

Украинский президент при этом исключил, что Киев когда-либо признает эти земли российскими. Такой шаг со стороны властей стал бы «предательством» по отношению к живущим там людям, считает он.

13:59

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить ЕС в том, что он «хороший и удачливый вояка», поэтому «сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», прокомментировал Дмитрий Песков слова украинского лидера о бомбоубежищах для российской власти.

«Между тем, реальное положение дела на фронтах свидетельствует об обратном. С каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», — добавил пресс-секретарь президента России.

13:57

Дмитрий Песков связал со «сменой парадигмы в подходе к основам голосования» инициативу ЕС о продлении антироссийских санкций в обход Венгрии.

13:56

Обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство, беспочвенны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сколь либо убедительных доказательств этому представлено не было. Мы настаиваем на том, что все наши полеты военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами», — сказал он.

На вопрос о том, как Москва ответит в случае, если страны НАТО снова заявят о нарушениях и примут какие-то военные меры, Песков сказал, что об этом «даже не хочется говорить».

13:54

ВСУ нанесли удар по территории агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Курской области, пострадала сотрудница предприятия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, медики оказали всю необходимую помощь», — уточнил он в телеграм-канале.

