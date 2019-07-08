Оппозиция сдала кандидатский минимум

Завершен прием подписей для регистрации на выборы в Мосгордуму

Несколько оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму еще до завершения регистрации признали, что не смогли собрать необходимое количество подписей. Другие собрали «с запасом», но допускают большой процент брака

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Кто из оппозиционеров может не собрать подписи

Суббота, 6 июля, — последний день сдачи документов и подписей для регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму.

Уже заявили о том, что не успевают собрать необходимое количество подписей, член команды Гудкова Павел Ярилин и бывший сторонник Навального Виталий Серуканов. Представитель «Яблока» Юлия Щербакова сказала РБК, что к истечению срока также не надеется их собрать. У ее товарища по партии — главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева, по последним данным, собрано 3,3 тыс. подписей из необходимых 4,7 тыс.

Бывший журналист «Коммерсанта», «яблочник» Виктор Хамраев за день до конца сбора подписей говорил РБК, что ему удалось собрать 3,1 тыс. из 5 тыс. «Пока не набралось необходимых 5 тыс. подписей, но штаб до сих пор работает вместе со сборщиками», — сказал он.

Выборы в Мосгордуму назначены на единый день голосования — 8 сентября. Депутаты избираются сроком на пять лет. Для регистрации кандидатам необходимо собрать 3% подписей от всех избирателей округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.). От сбора подписей освобождены кандидаты, выдвинутые парламентскими политическими партиями. Всего будут избраны 45 депутатов Мосгордумы.

Кому удалось

Собрать необходимое количество подписей для регистрации с запасом — на 700–1000 голосов больше, чем нужно, — смогли и некоторые представители партии «Яблоко». Это уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович и экс-председатель «Яблока» Сергей Митрохин. Также с «запасом» собрали подписи самовыдвиженцы, бывшие депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий и Геннадий Гудковы, экс-председатель «Открытой России», член команды Гудкова Александр Соловьев, лидер молодежного крыла ПАРНАС Михаил Конев и бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин (выдвигается от «Родины»). Все они добавили, что это «грязные» подписи (требующие проверки), из которых будут отбирать лучшие.

Председатель совета депутатов Гагаринского округа, «яблочница» Елена Русакова за полтора дня до окончания сбора говорила РБК, что за нее подписались 4,6 тыс. человек (при минимуме 5,2 тыс. подписей). За оставшееся время она смогла собрать еще 1,1 тыс. подписей.

Команде Гудкова собирать подписи помогали сторонники Алексея Навального. «230 хороших подписей прибыли из штаба Навального! В самый нужный момент», — сообщил Соловьев.

По словам Геннадия Гудкова, первая неделя сбора подписей «была провальной». Но в последние десять дней «ситуация буквально поменялась, народ стал открывать двери, подходить к избирательным кубам». Отец и сын Гудковы рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться при сборе подписей. «У нас один центр разгромили, порвали плакат, перевернули стол, расшвыряли бумаги», — рассказал Геннадий Гудков. По словам его сына Дмитрия, у него «избили и ограбили одного из лучших сборщиков», несколько точек сбора были разгромлены.

Собрали, по собственной оценке, подписи и три представителя команды Навального — юристы Любовь Соболь и Иван Жданов, а также экономист Владимир Милов. По словам Соболь, пришлось тщательно проверять подписи: «Убирать дубли, прогонять по открытой базе МВД на действительность и недействительность паспортов и по базе ФМС — на правильность заполнения адреса». «Мы вычислили и сдали полиции засланных провокаторов-рисовальщиков, — заявила она. — Очень строго относились к сборщикам, никому не доверяя: всех ставили в пары друг к другу и пары эти постоянно тасовали».

Милов позднее заявил, что после проверки ему все же не хватило до необходимого количества 120 подписей.

Сборщики подписей от Соболь стали фигурантами одного из самых громких скандалов в ходе кампании: неизвестные облили их разведенным водой лошадиным навозом. По словам другого кандидата Навального, Жданова, на его точках сбора «критических нарушений не было». Милов пожаловался РБК на «большие проблемы с допуском в подъезды».

Единороссы-самовыдвиженцы

В этом году выборы впервые пройдут без участия «Единой России» — партия формально не выдвинула ни одного кандидата. Вместо этого власти делают ставку на медийные фигуры, которые идут на выборы самовыдвиженцами: среди них телеведущая Мария Киселева, актер Андрей Соколов, футболист Дмитрий Булыкин, директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм и другие.

Соколов и Булыкин пойдут на выборы в 43-м округе (Арбат, Пресненский, Хамовники), который считается одним из самых оппозиционных. Там выдвинулись также Соболь и Митрохин. Первоначально в этом округе «кандидатом от мэрии» считалась учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. К ней с открытым письмом обратился Алексей Навальный, который заявил, что московские власти намерены «использовать приличных людей для того, чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте». В результате Федермессер сняла свою кандидатуру, заявив, что не была готова к такому объему негативного информационного внимания.

Булыкин и Соколов заявили РБК, что смогли собрать нужное количество подписей и при сборе столкнулись с незначительными трудностями. «Погода мешала, ветер уносил мои штендеры», — сообщил Булыкин. Он посетовал, что многие москвичи в отпусках. Соколову удалось собрать более 5 тыс. подписей из необходимых 4,4 тыс., у Булыкина — 4,9 тыс.

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий сначала зарегистрировался в 12-м округе, потом перерегистрировался в 43-й. Он сообщил корреспонденту РБК, что собрал «более 6666 подписей».

Скандал с рисовкой В конце июня представители штаба Навального заявили, что им удалось снять на видео подделку подписей за провластных кандидатов в Мосгордуму. Соратник Навального Леонид Волков заявлял, что на столе у присутствовавших в офисе в Центре международной торговли были обнаружены подписные листы и базы с персональными данными избирателей. Сторонники Навального обратились в полицию. Вскоре столичное управление полиции сообщило о задержании подозреваемых в подделке подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют). Связаны ли эти события, не сообщалось.

Что будет дальше

Сбор подписей закончился 5 июля, 6 июля — последний срок подачи документов для регистрации кандидатом. По данным главы общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму, журналиста Алексея Венедиктова, всего были приняты документы у 102 самовыдвиженцев и 60 представителей непарламентских партий. По московскому избирательному кодексу окружные избиркомы в течение десяти дней должны принять решение о регистрации или отклонении заявки кандидата.

Претензии графологов и проверяющих к подписям могут быть самыми разнообразными, сказал РБК эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. Например, в ходе выборов в заксобрание Новосибирской области отказались принять подпись избирательницы Дарьи Тимуровны, потому что в базе УФМС она ошибочно была указана как «Дарья Тимурович». По схожим причинам отсеивается большое количество подписей, рассказал эксперт. Еще одна проблема — с разборчивостью почерка. «Графологи могут заявить, что подпись нельзя разобрать», — добавил Вайсенберг.

Сообщить о том, что подписи недостоверные, избиркомы должны не позднее чем за два дня до соответствующего заседания комиссии. Прошедшие проверку подписей становятся кандидатами в депутаты.

Недавний опрос ВЦИОМа показал, что большинство москвичей не интересуются темой выборов в Мосгордуму и меньше половины собираются проголосовать. Прийти на избирательные участки готовы 44% жителей Москвы, 29% пока еще не определились. На выборах в Мосгордуму в 2014 году явка составила 21,04%.