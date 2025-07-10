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Общество ,  
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту массового отравления в Адыгее

Фото: Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости
Фото: Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о массовом отравлении граждан в Адыгее, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Минздрав региона проинформировал накануне, что с утра 8 июля в инфекционную больницу поступило 32 пациента с диагнозом «кишечная инфекция». Все они употребляли морепродукты в одном из заведений общепита Майкопа. Среди пострадавших — семеро детей.

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Анализы выявили сальмонеллез. Пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей.

Следственные органы организовали процессуальную проверку.

Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

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Полина Минаева
Александр Бастрыкин Следственный комитет отравление уголовное дело
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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