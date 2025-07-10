Бастрыкин поручил возбудить дело по факту массового отравления в Адыгее

Фото: Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о массовом отравлении граждан в Адыгее, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Минздрав региона проинформировал накануне, что с утра 8 июля в инфекционную больницу поступило 32 пациента с диагнозом «кишечная инфекция». Все они употребляли морепродукты в одном из заведений общепита Майкопа. Среди пострадавших — семеро детей.

Анализы выявили сальмонеллез. Пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей.

Следственные органы организовали процессуальную проверку.

Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.