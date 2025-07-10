Бастрыкин поручил возбудить дело по факту массового отравления в Адыгее
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о массовом отравлении граждан в Адыгее, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Минздрав региона проинформировал накануне, что с утра 8 июля в инфекционную больницу поступило 32 пациента с диагнозом «кишечная инфекция». Все они употребляли морепродукты в одном из заведений общепита Майкопа. Среди пострадавших — семеро детей.
Анализы выявили сальмонеллез. Пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей.
Следственные органы организовали процессуальную проверку.
Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов