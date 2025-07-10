Reuters узнал, что ЕК предложит гибкий потолок цен на российскую нефть

ЕК предлагает автоматизированно устанавливать потолок цен на $15 ниже рыночной цены барреля, пишет Reuters. Власти подчеркивали, что потолок цен никак не влияет на экспорт российских ресурсов

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Еврокомиссия предложит государствам Евросоюза ввести «гибкий» потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться на $15 ниже рыночной цены барреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Предложение может быть выдвинуто на этой неделе в рамках дискуссий о новом проекте пакета антироссийских санкций. Оно станет попыткой преодолеть возражения некоторых государств — членов Евросоюза насчет ввода ограничений.

Действующий потолок цен заложен на уровне $60 за баррель. Однако колебания на рынках, вызванные июньским конфликтом Израиля и Ирана, сделали эту планку неактуальной, отмечает Reuters: на некоторое время мировые цены на нефть выросли до $80 за баррель, а затем снова упали.

Четыре источника в ЕС рассказали Reuters, что Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит скорректировать ограничение с учетом изменений мировых цен на нефть.

По словам одного из источников, документ все еще пересматривается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра потолка цен для его адаптации к мировым ценам. Пока неясно, какой будет максимальная цифра, но отправной точкой может стать сумма чуть более $45 за баррель, сказал один из собеседников Reuters.

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен.

В середине июня Еврокомиссия предложила странам G7 снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель в рамках 18-го пакета санкций. Однако средиземноморские страны выступили против этого требования. По сведениям Bloomberg, против снижения потолка цен на российскую нефть также оказались США.

Эстония, в свою очередь, пригрозила заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если из него исключат введение более низкого потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Для введения новых санкций необходимо согласие всех стран — членов ЕС.

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Снижение потолка цен до $45 за баррель невыгодно самому Евросоюзу, потолок цен никак не влияет на экспорт российских ресурсов, говорил вице-премьер Александр Новак.

«Да, это накладывает определенные изменения логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту не изменились», — отмечал он.