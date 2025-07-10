Мельниченко назвал фейком сообщения о связи пожара на ТЭЦ в Пензе с атакой БПЛА

Пензенский губернатор опроверг связь пожара на ТЭЦ с атакой беспилотников

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сообщения о связи пожара на Пензенской ТЭЦ-1 с атакой беспилотников на регион являются фейками, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«В соцсетях распространяется дезинформация о том, что сегодняшний инцидент якобы связан с беспилотной атакой на наш регион. Спешу опровергнуть эти слухи — никакой угрозы нет», — написал он.

По словам Мельниченко, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась. Глава региона напомнил, что за распространение фейков законом предусмотрена ответственность.

На Пензенской ТЭЦ-1 произошел пожар, загорелся транзитный трансформатор. ГУ МЧС по региону уточнило, что площадь возгорания достигла 100 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Причины происшествия выясняют. Электроснабжение и подача ГВС были нарушены. Специалисты запустили резервную систему электроснабжения.

Позже Мельниченко сообщил, что практически во всей Пензе восстановили подачу электричества, в ближайшее время вода также вернется в дома пензенцев.