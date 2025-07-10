ЦСКА презентовал Алвеса в стиле рекламы Joga Bonita со звездами сборной Бразилии

ЦСКА презентовал Алвеса в стиле рекламы Nike со звездами сборной Бразилии

Соглашение московского клуба с 20-летним полузащитником Матеусом Алвесом рассчитано до 2030 года

Матеус Алвес (Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА)

Бразильский полузащитник Матеус Алвес перешел в ЦСКА, об этом сообщила пресс-служба московской команды.

ЦСКА анонсировал трансфер бразильского полузащитника в стиле легендарной рекламы Joga Bonito от Nike, которая была снята в 2006 году.

Соглашение с полузащитником рассчитано на пять лет. Он будет выступать под седьмым номером. Алвес стал пятым бразильцем в составе ЦСКА. Этот трансфер стал первым для московского клуба в летнее межсезонье.

Рекламная кампания компании Nike Joga Bonito была запущена в 2006 году перед чемпионатом мира по футболу и состояла из десятков сюжетов. Реклама проводилась под бразильский хит Mas Que Nada. В роликах участвовал звезды сборной Бразилии, среди которых Роналдиньо, Роберто Карлос, Роналдо.

20-летний Алвес является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». Он выступал в составе взрослой команды с января 2025 года.

ЦСКА 12 июля сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 18 июля.