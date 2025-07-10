 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Анисимова А 1 2,95 x 2 1,4 Теннис Уимблдон. Женщины Бенчич Б Швентек И 1 16 x 2 1,01 Теннис Уимблдон. Мужчины Синнер Я Джокович Н 1 1,45 x 2 2,9 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Алькарас К 1 5 x 2 1,2 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,55 x 3,15 2 2,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,26 x 62 2 1,36 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

ЦСКА презентовал Алвеса в стиле рекламы Nike со звездами сборной Бразилии

ЦСКА презентовал Алвеса в стиле рекламы Joga Bonita со звездами сборной Бразилии
Соглашение московского клуба с 20-летним полузащитником Матеусом Алвесом рассчитано до 2030 года
Матеус Алвес
Матеус Алвес (Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА)

Бразильский полузащитник Матеус Алвес перешел в ЦСКА, об этом сообщила пресс-служба московской команды.

ЦСКА анонсировал трансфер бразильского полузащитника в стиле легендарной рекламы Joga Bonito от Nike, которая была снята в 2006 году.

Соглашение с полузащитником рассчитано на пять лет. Он будет выступать под седьмым номером. Алвес стал пятым бразильцем в составе ЦСКА. Этот трансфер стал первым для московского клуба в летнее межсезонье.

ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего футболиста сборной России
Спорт
Матвей Кисляк

Рекламная кампания компании Nike Joga Bonito была запущена в 2006 году перед чемпионатом мира по футболу и состояла из десятков сюжетов. Реклама проводилась под бразильский хит Mas Que Nada. В роликах участвовал звезды сборной Бразилии, среди которых Роналдиньо, Роберто Карлос, Роналдо.

20-летний Алвес является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». Он выступал в составе взрослой команды с января 2025 года.

ЦСКА 12 июля сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 18 июля.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК ЦСКА футбольные трансферы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 18:47
ЦБ заявил, что не занимается искусственной корректировкой курса рубля Финансы, 23:05
Reuters узнал о желании в ЕС скрыть ход отказа от энергоресурсов России Политика, 22:54
Пензенский губернатор опроверг связь пожара на ТЭЦ с атакой беспилотников Политика, 22:48
Израиль узнал об оставшемся у Ирана обогащенном уране после ударов США Политика, 22:23
ЦБ назвал самый доходный и самый убыточный актив за первое полугодие Инвестиции, 22:23
ЦСКА презентовал Алвеса в стиле рекламы Nike со звездами сборной Бразилии Спорт, 22:15
Российский вратарь «Штурма» получил травму после падения с велосипеда Спорт, 22:13
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Сервисы СБП в России заработали в штатном режиме Технологии и медиа, 22:07
Хинштейн рассказал о состоянии матери погибшего при атаке ВСУ ребенка Политика, 22:06
Semafor рассказал о «закодированных посланиях» Трампа России и Украине Политика, 22:02
Над регионами России уничтожили 26 беспилотников ВСУ за три часа Политика, 21:55
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту массового отравления в Адыгее Общество, 21:40
Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией пока невозможны Политика, 21:34