ЦСКА презентовал Алвеса в стиле рекламы Nike со звездами сборной Бразилии
Бразильский полузащитник Матеус Алвес перешел в ЦСКА, об этом сообщила пресс-служба московской команды.
ЦСКА анонсировал трансфер бразильского полузащитника в стиле легендарной рекламы Joga Bonito от Nike, которая была снята в 2006 году.
Соглашение с полузащитником рассчитано на пять лет. Он будет выступать под седьмым номером. Алвес стал пятым бразильцем в составе ЦСКА. Этот трансфер стал первым для московского клуба в летнее межсезонье.
Рекламная кампания компании Nike Joga Bonito была запущена в 2006 году перед чемпионатом мира по футболу и состояла из десятков сюжетов. Реклама проводилась под бразильский хит Mas Que Nada. В роликах участвовал звезды сборной Бразилии, среди которых Роналдиньо, Роберто Карлос, Роналдо.
20-летний Алвес является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». Он выступал в составе взрослой команды с января 2025 года.
ЦСКА 12 июля сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.
В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 18 июля.
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