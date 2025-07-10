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Война Израиля и Ирана ,  
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Израиль узнал об оставшемся у Ирана обогащенном уране после ударов США

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Война Израиля и Ирана
Под разбомбленными иранскими объектами остались запасы обогащенного урана, но если Тегеран захочет поднять их — Израиль атакует снова, предупредили израильские чиновники
Вид на&nbsp;ядерный&nbsp;объект в&nbsp;Натанзе
Вид на ядерный объект в Натанзе (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

У Ирана осталась часть обогащенного урана в результате бомбардировок США и Израиля, к такому выводу пришла израильская разведка, передает The New York Times данные с брифинга для журналистов.

Этот уран обогащен на 60% и близок к уровню, достаточному для создания ядерной бомбы.

Израиль начал военные действия после того, как заметил начало стремительной разработки бомбы в Иране, рассказали израильские чиновники. С их слов, активность Ирана по разработке бомбы резко выросла после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы прошлой осенью.

Израильские чиновники предупредили, что попытки достать сохранившиеся запасы урана из-под разбомбленных объектов будут замечены, и Израиль успеет снова атаковать объекты.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным и военным объектам и личному составу иранской армии. Иран ответил на атаку. В конце июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении цели и уничтожении иранской ядерной программы. Американская разведка разошлась с ним в выводах.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран ядерное оружие Израиль обогащение урана
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