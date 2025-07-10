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Военная операция на Украине ,  
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Semafor рассказал о «закодированных посланиях» Трампа России и Украине

Semafor: Трамп отправляет закодированные послания России и Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп сменой риторики хочет дать понять Путину и Зеленскому, что «все возможно, если они не отступят», сказал Semafor источник. В Кремле говорили, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики республиканца
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сменой риторики относительно российско-украинского конфликта направляет «закодированные послания» Киеву и Москве. Об этом изданию Semafor заявил источник, близкий к главе государства.

«И [президенту России Владимиру] Путину, и [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому важно знать: все возможно, если они не отступят», — сказал изданию собеседник.

Некоторые соратники Трампа, с которыми поговорил Semafor, назвали смену риторики частью его переговорной стратегии, остальные уверены в сдвиге позиции республиканца.

«Президент стал немного активнее противостоять Владимиру Путину», — заявила Semafor сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст. Российский президент, по ее мнению, «играет с Соединенными Штатами», и Трамп это понимает.

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Марко Рубио

США после прихода Трампа к власти попытались выступить посредником в урегулировании конфликта России и Украины. Республиканец возобновил контакты с российским коллегой, а с Зеленским в конце февраля вступил в открытый конфликт после перепалки в Белом доме на публике.

В начале июля Трамп в очередной раз созвонился с Путиным, после чего заявил о своем недовольстве разговором. Он посетовал, что не смог добиться прогресса в урегулировании на Украине. В Кремле в ответ сослались на слова Путина, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта, предпочтительно, политико-дипломатическими средствами. «Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

После беседы с Путиным Трамп поговорил с Зеленским и пообещал поставить Украине больше оружия. Накануне президент США вновь заявил, что недоволен действиями Путина и рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России. Так он ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Москвы.

В Кремле «достаточно спокойно» относятся к тому, что Трамп стал жестче высказываться по отношению к Путину, ответил на это Песков.

Трамп рассматривает ужесточение санкций против России как «реальный вариант», но ему нужна гибкость в вопросах, как и когда будут применяться ограничения: это дает «максимальное влияние в любом разговоре и переговорах», говорил госсекретарь США Марко Рубио. Москва считает санкции западных стран незаконными и осуждает военную помощь Киеву.

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Дональд Трамп Украина переговоры Владимир Путин Владимир Зеленский США
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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