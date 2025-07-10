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Финансы ,  
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ЦБ заявил, что не занимается искусственной корректировкой курса рубля

В Банке России заявили, что не занимаются искусственным влиянием на курс рубля. При принятии решения по ключевой ставке регулятор учитывает цены на нефть, но приоритет отдает борьбе с инфляцией
Курс доллара ЦБ USD ₽78,173 +0,01% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России не проводит политику искусственного ослабления или укрепления национальной валюты, следует из ответов в телеграм-канале регулятора.

«Банк России никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс рубля — это результат соотношения спроса и предложения на валютном рынке, он балансирует интересы всех его участников и объективно отражает ситуацию в реальной экономике», — отметили в ЦБ.

При этом регулятор признал, что динамика цен на нефть влияет на курс через валютную выручку экспортеров. Снижение нефтяных котировок может ослаблять рубль и усиливать инфляционное давление.

Однако в ЦБ подчеркивают, что при принятии решений по ключевой ставке учитывается весь комплекс факторов, а приоритетом остается достижение цели по инфляции.

Регулятор напомнил, что влияние колебаний сырьевых цен на экономику частично компенсируется через механизм бюджетного правила.

Греф спрогнозировал, каким будет курс рубля через год
Экономика
Герман Греф

Участники апрельского макроэкономического опроса Банка России второй месяц подряд пересмотрели в сторону укрепления прогноз по курсу рубля. В 2025 году средний курс доллара, по их оценке, составит 95,2 руб., тогда как в марте ожидался на уровне 98,5 руб., а в феврале — 104,7 руб. Улучшены и прогнозы на 2026 и 2027 годы — до 102,4 и 106,7 руб. соответственно.

Ожидания по ключевой ставке также были скорректированы. В 2025 году она, по мнению аналитиков, в среднем составит 20% против 20,1% в марте. При этом инфляционный прогноз на 2025 год незначительно повышен — до 7,1% с 7%, а на 2026 и 2027 годы остался прежним — 4,8 и 4% соответственно. Банк России ожидает возвращения инфляции к цели в 4% к 2026 году.

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Плугина Ирина
Банк России ЦБ российский рубль укрепление рубля ослабление рубля
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