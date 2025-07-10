Российский вратарь «Штурма» получил травму после падения с велосипеда
Российский вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков получил травму в результате падения с велосипеда по пути на тренировку. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В пресс-службе отметили, что 21-летний голкипер повредил запястье и выбыл из строя на несколько недель. Игрок был доставлен в Грац, где ему предстоит операция.
«Даниил очень хорошо развивался здесь, в Граце, и много сделал для того, чтобы стать основным вратарем «Штурма». Эта травма пришлась на очень неудачное время. Несмотря на это, я убежден, что он проявит силу воли, восстановится и вскоре вернется в строй», — сказал спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен.
С 2021 до 2024 года Худяков выступал за московский «Локомотив». Летом 2024 года он перешел в «Штурм».
В прошлом сезоне «Штурм» стал чемпионом Австрии. Всего за австрийский клуб Худяков провел четыре матча во всех турнирах, пропустив четыре мяча и дважды сыграв на ноль.
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