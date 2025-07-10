Хинштейн рассказал о состоянии матери погибшего при атаке ВСУ ребенка

Жительница Курской области, которую спас погибший 5-летний сын Толя при атаке ВСУ на городской пляж, находится в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Позвонил маме Толика. Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно», — написал Хинштейн.

Чиновник выразил соболезнования женщине в связи с утратой ребенка. Он также добавил, что находится на связи с отцом Толи.

Хинштейн отметил, что власть оплатит и организует похороны мальчика и еще двоих погибших на пляже.

Похороны сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова были организованы силами ведомства.

Украинские дроны атаковали пляж «Городской» в Курске 8 июля. На месте погибли трое мужчин, включая Гаврилова. Хинштейн уточнил, что при ударе пострадали семеро, среди них — две женщины, трое мужчин и пятилетний ребенок. 9 июля мальчик умер, когда его из курской больницы перевозили в московскую. Врио главы региона тогда рассказал, что во время атаки 8 июля ребенок прикрывал собой мать.