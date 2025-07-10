Хинштейн рассказал о состоянии матери погибшего при атаке ВСУ ребенка
Жительница Курской области, которую спас погибший 5-летний сын Толя при атаке ВСУ на городской пляж, находится в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Позвонил маме Толика. Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно», — написал Хинштейн.
Чиновник выразил соболезнования женщине в связи с утратой ребенка. Он также добавил, что находится на связи с отцом Толи.
Хинштейн отметил, что власть оплатит и организует похороны мальчика и еще двоих погибших на пляже.
Похороны сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова были организованы силами ведомства.
Украинские дроны атаковали пляж «Городской» в Курске 8 июля. На месте погибли трое мужчин, включая Гаврилова. Хинштейн уточнил, что при ударе пострадали семеро, среди них — две женщины, трое мужчин и пятилетний ребенок. 9 июля мальчик умер, когда его из курской больницы перевозили в московскую. Врио главы региона тогда рассказал, что во время атаки 8 июля ребенок прикрывал собой мать.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов