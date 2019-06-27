Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь

Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на заявление начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова.

Задержанные — безработные мужчины 20–26 лет, говорится в заявлении. Во время нападения они были в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия мужчины объяснили тем, что поспорили на еще одну бутылку алкоголя, кто из них обольет волонтера разведенным водой лошадиным навозом.

После нападения полиция завела административное дело по ст. 20 КоАП (мелкое хулиганство) и передала материалы в суд.

Заявление Баранова стало ответом на обращение издателя и председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Он попросил руководителя московского главка МВД возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав Соболь (ст. 141 УК РФ).

РБК обратился за комментарием к Муратову.