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Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь

Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на заявление начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова.

Задержанные — безработные мужчины 20–26 лет, говорится в заявлении. Во время нападения они были в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия мужчины объяснили тем, что поспорили на еще одну бутылку алкоголя, кто из них обольет волонтера разведенным водой лошадиным навозом.

После нападения полиция завела административное дело по ст. 20 КоАП (мелкое хулиганство) и передала материалы в суд.

Заявление Баранова стало ответом на обращение издателя и председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Он попросил руководителя московского главка МВД возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав Соболь (ст. 141 УК РФ).

РБК обратился за комментарием к Муратову.

Муратов добавил, что запрос по этому поводу Баранову уже отправил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В своем Telegram-канале Венедиктов написал: «Имена нападавших на кубы Любовь Соболь — Артем, Руслан и Нурбек».

Выборы в Московскую государственную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Любовь Соболь баллотируется в депутаты по 43-му избирательному округу. Кроме нее по этому округу в выборах собираются участвовать актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин.

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Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Ранее по 43-му округу в Мосгордуму выдвигалась учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный просил ее снять кандидатуру, так как увидел в этом попытку мэрии помешать Соболь.

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Жена полковника Квачкова выдвинулась в депутаты Мосгордумы

Федермессер 15 июня сняла свою кандидатуру. Свое решение она объяснила критикой и обвинениями, которые получала с начала избирательной кампании: «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова».

Теги: выборы в Мосгордуму, Любовь Соболь, нападение
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