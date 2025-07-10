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Технологии и медиа ,  
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Сервисы СБП в России заработали в штатном режиме

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Все сервисы системы быстрых платежей (СБП) работают в штатном режиме с 21:18 мск, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее НСПК проинформировала, что скорость обработки операций по системе быстрых платежей замедлилась в результате неполадок в работе одного из провайдеров.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Пользователи интернет-банкинга ранее сообщили о сбоях в работе сервиса СБП — количество жалоб резко поднялось с 16:00, следует из данных сервиса Downdetector. Также пользователи сообщили о проблемах в работе банковских приложений.

СБП запустили Банк России и НСПК в начале 2019 года. Система позволяет банковским клиентам в режиме реального времени переводить деньги между счетами разных банков по номеру мобильного телефона, привязанному к счету. Минимальный суточный лимит переводов в СБП, который может установить банк для своего клиента, составляет 150 тыс. руб.

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Полина Минаева
СБП НСПК платежные системы Россия
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