Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 локализовали
Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 локализовали, сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.
Губернатор добавил, что на ТЭЦ-1 продолжают работать все службы экстренного реагирования.
Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 начался в 18:00 мск 10 июля. По данным компании «Т Плюс Пенза», загорелся транзитный трансформатор. По информации регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Причины возгорания, нарушившего электроснабжение и подачу ГВС, выясняются. Специалисты запустили резервную систему электроснабжения.
Губернатор Пензенской области опроверг связь пожара с атакой беспилотников на регион. Он подчеркнул, что режим беспилотной опасности в Пензенской области не объявлялся, и предупредил об ответственности за распространение фейков.
Позже Мельниченко сообщил о восстановлении подачи электричества почти во всем городе и о скором восстановлении подачи ГВС.
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