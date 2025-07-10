Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 локализовали, сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что на ТЭЦ-1 продолжают работать все службы экстренного реагирования.

Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 начался в 18:00 мск 10 июля. По данным компании «Т Плюс Пенза», загорелся транзитный трансформатор. По информации регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причины возгорания, нарушившего электроснабжение и подачу ГВС, выясняются. Специалисты запустили резервную систему электроснабжения.

Губернатор Пензенской области опроверг связь пожара с атакой беспилотников на регион. Он подчеркнул, что режим беспилотной опасности в Пензенской области не объявлялся, и предупредил об ответственности за распространение фейков.

Позже Мельниченко сообщил о восстановлении подачи электричества почти во всем городе и о скором восстановлении подачи ГВС.