Reuters узнал о желании в ЕС скрыть ход отказа от энергоресурсов России

К концу 2027 года ЕС рассчитывает окончательно прекратить импорт российского газа и нефти. Страны ЕС должны представить свои планы диверсификации поставок, но требуют, чтобы ЕК держала их в секрете

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Страны Евросоюза хотят, чтобы их планы по отказу от российских энергоресурсов оставались тайной, передает Reuters со ссылкой на внутренний документ.

По данным агентства, правительства европейских стран сейчас обсуждают соответствующее предложение ЕК и требуют, чтобы комиссия держала их планы в секрете.

«Эти планы должны подчиняться правилам профессиональной тайны и не должны разглашаться без согласия соответствующего государства-члена», — говорится в документе, подготовленном Данией, которая председательствует в Совете ЕС и возглавляет переговоры между государствами.

В этих планах должны содержаться «предполагаемые меры на национальном или региональном уровне по сокращению спроса, стимулированию производства возобновляемой энергии и обеспечению альтернативных поставок», а также возможные барьеры, которые могут осложнить процесс диверсификации, уточняет агентство.

Страны хотят избежать обмена информацией с рынками, которая может повлиять на цены на газ, или раскрытия конфиденциальной информации о поставках из других стран, поясняет Reuters.

К концу 2027 года ЕС намерен окончательно прекратить импорт российского газа и нефти. В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель «предпринял четкие шаги, чтобы «перекрыть кран» и навсегда положить конец эпохе российского ископаемого топлива в Европе». В мае Еврокомиссия приняла «дорожную карту» REPowerEU. План предусматривает поэтапный отказ от трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) и полное прекращение импорта российской нефти к концу 2027 года. Так, поставки российского газа по новым контрактам будут запрещены с 1 января 2026 года, а по действующим краткосрочным контрактам — к 17 июня 2026 года. Импорт по долгосрочным контрактам будет прекращен к концу 2027 года. Страны ЕС должны представить свои планы диверсификации поставок. Венгрия и Словакия не примут план Евросоюза по отказу от поставок нефти и газа из России, заявил в то же время венгерский премьер Виктор Орбан в прошлом месяце.

До начала военных действий на Украине доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после введения санкций. При этом, как отмечал Reuters, Евросоюз продолжил закупать российский СПГ. По итогам 2024 года около 17,4 млн т, или 52% от общего объема экспорта, пришлось на рынок Европы, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Франция (6,3 млн т), Испания (4,8 млн т), Бельгия (4,4 млн т) и Нидерланды (1,3 млн т). В 2024 году ЕС импортировал российские энергоносители на €23 млрд, представленный Еврокомиссией (ЕК) план позволит полностью от них отказаться к 2027-му, заявлял еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в мае.