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Военная операция на Украине ,  
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Над регионами России уничтожили 26 беспилотников ВСУ за три часа

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Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над российскими регионами в период 17:00 по 20:00 мск были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

Из них уничтожены:

  • 11 дронов — над Курской областью;
  • девять — над территорией Брянской области;
  • три — над Калужской областью;
  • по одному беспилотнику — над Белгородской и Орловской областями, а также Московским регионом.

В Белгородской области в результате атаки дрона по легковому автомобилю погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще один человек погиб в Курске. Из-за атаки беспилотника там загорелся частный дом.

На фоне атаки беспилотников на Московский регион приостанавливали прием и отправку рейсов три аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский. Позже ограничения на работу воздушных гаваней сняли.

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дроны беспилотники ВСУ Минобороны Военная операция на Украине
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