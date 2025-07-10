Над регионами России уничтожили 26 беспилотников ВСУ за три часа
Над российскими регионами в период 17:00 по 20:00 мск были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Из них уничтожены:
- 11 дронов — над Курской областью;
- девять — над территорией Брянской области;
- три — над Калужской областью;
- по одному беспилотнику — над Белгородской и Орловской областями, а также Московским регионом.
В Белгородской области в результате атаки дрона по легковому автомобилю погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще один человек погиб в Курске. Из-за атаки беспилотника там загорелся частный дом.
На фоне атаки беспилотников на Московский регион приостанавливали прием и отправку рейсов три аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский. Позже ограничения на работу воздушных гаваней сняли.
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