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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией пока невозможны

Зеленский: новых переговоров с Россией не будет до завершения обменов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Пока Россия и Украина не завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих переговоров, нового раунда не будет, заявил Зеленский. Кремль подтверждал, что дата очередной встречи будет определена после завершения обменов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Paolo Giandotti / Reuters)

Новых переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге после саммита в Риме, передает «РБК-Украина».

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — сказал он.

Зеленский добавил, что «после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров».

«Как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров — это желательный формат», — сказал украинский президент.

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Украина и Россия после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах стороны обменялись проектами меморандумов с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Стороны провели обмен пленными в несколько этапов, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

Кремль подтверждал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной определится после того, как стороны завершат обмены пленными. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что сроки уже согласовываются. Россия ждет предложений от украинской стороны, подвижек касательно даты новых переговоров пока не было, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 8 июля.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский переговоры Украина Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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