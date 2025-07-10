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Дуров раскрыл секрет своего успеха

Дуров объяснил свой успех 20-летним воздержанием от алкоголя, табака и кофе
Залогом своего успеха и здоровья основатель Telegram назвал «полное воздержание от алкоголя, табака, кофе, таблеток и наркотиков». «Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего», — уверен он

Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал тем, кто хочет «полностью раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума» воздержаться от «веществ, вызывающих привыкание».

«Мой успех и здоровье — результат более чем 20-летнего полного воздержания от алкоголя, табака, кофе, таблеток и наркотиков. Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего», — написал он в телеграм-канале.

Дуров упомянул свой пост, написанный 10 октября 2017 года, в день своего 33-летия. Тогда он перечислил семь вещей, которые никогда не делает: 1) Алкоголь 2) Мясо 3) Любые лекарства 4) Никотин и наркотики 5) Кофе, черный и зеленый чай, энергетики (вместо этого травяной чай) 6) Фастфуд, сахар, газированные напитки 7) Телевидение и его аналоги.

По его словам, все это «снижает продуктивность и ясность мышления», поэтому он «уже много лет» живет без этого и «в целом чувствует себя прекрасно».

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Павел Дуров

Основатель Telegram рассказывал, что в 2018 году отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы, а в 2019-м практиковал водное голодание — ничего не ел и только пил воду в течение нескольких дней. Он связывал голодание с традицией поститься и утверждал, что это полезно для здоровья и необходимо «телу и разуму».

«Как только вы прекратите пить, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая подсказывает, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сможете лучше узнать себя и больше не будете нуждаться в советах других людей», — говорил Дуров об алкоголе.

Он также советовал много спать, не переедать, заниматься спортом, оградить себя от стресса и жить в одиночестве.

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Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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